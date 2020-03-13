Вінгер Челсі захворів коронавірусом

Захворювання виявлено у ще одного відомого футболіста

19-річний вінгер лондонського Челсі Каллум Гадсон-Одой захворів в результаті зараження коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Лондонський клуб оголосив, що в зв'язку з цим всі співробітники, які контактували з Гадсоном-Одой останнім часом, знаходяться в ізоляції відповідно до державних принципів охорони здоров'я.

Очікується, що ті, хто не мав тісного контакту з Каллумом, повернуться до роботи найближчими днями. Частина навчального центру буде також закрита для доступу.

Відзначимо, що в цьому сезоні Гадсон-Одой провів за Челсі 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири м'ячі і зробив шість асистів.

Челсі свій найближчий матч повинен був провести в АПЛ 14 березня проти Астон Вілли.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Нагадаємо, нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом.