Нападник Ельче заразився коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
31-річний бразильський форвард іспанського футбольного клубу Ельче Жонатас, що виступає в Сегунді, здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У команді оголошений карантин.
💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22— Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020
🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9
У поточному сезоні Жонатас, який перейшов в Ельче 31-го січня у якості вільного агента, провів за іспанський клуб 4 матчі в Сегунді, де забив один гол.
Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.