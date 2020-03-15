Нападник Ельче заразився коронавірусом

У команді оголошений карантин

Джерело - Чемпіон.

31-річний бразильський форвард іспанського футбольного клубу Ельче Жонатас, що виступає в Сегунді, здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У команді оголошений карантин.

💚 Todo Elche y el mundo del fútbol está contigo, @Jonathasjesus22



🤝Esto lo ganaremos todos juntos#FranjiverdeEnCasa pic.twitter.com/48T1yQcvR9 — Elche Club de Fútbol (@elchecfoficial) March 15, 2020

У поточному сезоні Жонатас, який перейшов в Ельче 31-го січня у якості вільного агента, провів за іспанський клуб 4 матчі в Сегунді, де забив один гол.

Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.