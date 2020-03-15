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Нападник Ельче заразився коронавірусом

Сьогодні 18:40 388 0
У команді оголошений карантин
Нападник Ельче заразився коронавірусом
#Ельче, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

31-річний бразильський форвард іспанського футбольного клубу Ельче Жонатас, що виступає в Сегунді, здав позитивний тест на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У команді оголошений карантин.

У поточному сезоні Жонатас, який перейшов в Ельче 31-го січня у якості вільного агента, провів за іспанський клуб 4 матчі в Сегунді, де забив один гол.

Раніше, у Валенсії коронавірусом захворіли п'ять чоловік.

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