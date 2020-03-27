Американський суперваговик заразився коронавірусом

Американський суперваговик Тревіс Кауффман (32-3, 23 КО) заразився коронавірусом.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене новини. О 11 годині мене розбудив телефонний дзвінок. Дзвонили з Департаменту охорони здоров'я штату Пенсильванії і сказали: Вам повідомили в госпіталі, що ваш тест на коронавірус показав позитивний результат?

Загалом, відчуваю себе нормально. Але відчуваю перепади. Сьогодні самопочуття трохи гірше, ніж було вчора", - сказав Кауффман.