Головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус

Артета захворів на коронавірус

У головного тренера Арсеналу Мікеля Артети діагностовано зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У зв'язку з цим база закрита, а всі співробітники, які контактували з Артетою останнім часом, знаходяться в ізоляції відповідно до державних принципів охорони здоров'я.

Перша команда канонірів і тренерський штаб ізольовані. Не омине стороною карантин і значну кількість співробітників бази і клубної академії. Останню теж закрили в якості запобіжного заходу.

Клуб розраховує, що ті, хто не мав тісного контакту з Артетою, повернуться до роботи найближчими днями. Клуб проведе глибоку чистку своєї бази. Лондонці заявили, що не зможуть зіграти найближчі матчі в АПЛ і Кубку країни.

Очевидно, матч Брайтон - Арсенал, який повинен був відбутися найближчої суботи, точно буде перенесений.

Нагадаємо, Роналду припинив тренування з Ювентусом через коронавірус у Ругані.

Раніше, чемпіонат Італії був припинений у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні.