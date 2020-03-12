Вірус Covid-19 виявлено у нападника Сампдорії Маноло Габб'ядіні.

Про це заявив сам гравець у своєму Twitter:

"Я також отримав позитивний результат на коронавірус. Я хочу подякувати всім, хто написав мені, багато повідомлень вже прийшли. Я все ще хочу сказати вам, що зі мною все гаразд, так що не хвилюйтеся. Дотримуйтесь правил, залишайтеся вдома, і все вийде", - розповів Габб'ядіні.