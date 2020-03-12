 Нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом

Сьогодні 17:39 359 0
Маноло Габб'ядіні прокоментував виявлений вірус Covid-19
Нападник Сампдорії Габб'ядіні захворів коронавірусом
#Габб'ядіні, #Італія, #Серія А

Джерело - football.ua.

Вірус Covid-19 виявлено у нападника Сампдорії Маноло Габб'ядіні.

Про це заявив сам гравець у своєму Twitter:

"Я також отримав позитивний результат на коронавірус. Я хочу подякувати всім, хто написав мені, багато повідомлень вже прийшли. Я все ще хочу сказати вам, що зі мною все гаразд, так що не хвилюйтеся. Дотримуйтесь правил, залишайтеся вдома, і все вийде", - розповів Габб'ядіні.

Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.

Також, в Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах.

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