Джерело - football.ua.
Вірус Covid-19 виявлено у нападника Сампдорії Маноло Габб'ядіні.
Про це заявив сам гравець у своєму Twitter:
"Я також отримав позитивний результат на коронавірус. Я хочу подякувати всім, хто написав мені, багато повідомлень вже прийшли. Я все ще хочу сказати вам, що зі мною все гаразд, так що не хвилюйтеся. Дотримуйтесь правил, залишайтеся вдома, і все вийде", - розповів Габб'ядіні.
Раніше, призупинили чемпіонат Іспанії.
Також, в Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах.