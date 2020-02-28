23-річна футболістка померла від коронавірусу

Шейхи стала першим футболістом, що померлі від цього захворювання

Джерело - Чемпіон.

Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Про це повідомляє CGTN.

23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY — CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020

Спалах нового коронавіруса був зафіксований в кінці минулого року в Китаї. До теперішнього моменту від нього померло понад 2500 чоловік. При цьому з хворих видужали більше 30 тис. осіб.

Раніше, Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю.