23-річна футболістка померла від коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
Про це повідомляє CGTN.
23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи (Elham Sheykhi) умерла после 10-дневной борьбы с коронавирусом. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. #коронавирус pic.twitter.com/Wd2THkFheY— CGTN на русском (@cgtnrussian) February 28, 2020
Спалах нового коронавіруса був зафіксований в кінці минулого року в Китаї. До теперішнього моменту від нього померло понад 2500 чоловік. При цьому з хворих видужали більше 30 тис. осіб.
Раніше, Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю.