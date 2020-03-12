 Коронавірус знайдений у гравця мадридського Реала | Баскетбол | Champion.com.ua
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Коронавірус знайдений у гравця мадридського Реала

Сьогодні 13:33 1782 0
Спортивний клуб Реал Мадрид ввів карантин
Коронавірус знайдений у гравця мадридського Реала
#коронавірус, #Реал

Джерело - Tribuna.com.

Один з гравців баскетбольної команди мадридського Реала здав тест, який виявив присутність коронавірусу в організмі.

Про це повідомляє LaSexta.

У зв'язку з цим Реал задіє спеціальний протокол. Карантин торкнеться як баскетбольну, так і футбольну команди мадридського клубу. Сьогоднішнє ранкове тренування футболістів було скасовано.

Футбольна і баскетбольні команди Реала традиційно тренуються в центрі в Вальдебебас. Тому обмежувальні заходи поширюються на спортсменів з обох ігрових видів.

Футбольний Реал 13 березня, повинен був зустрітися з Ейбаром в Ла-Лізі, а 17 березня - з Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше, Михайлюк потрапив до числа підозрюваних на зараження коронавірусом.

Нагадаємо, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.

 

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