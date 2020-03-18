У Фіорентині 10 працівників захворіли на коронавірус, у Сампдорії - 15

Джерело - sport.ua.
У Фіорентини вже близько 10 працівників клубу захворіли на коронавірус, а у Сампдорії - 15.
Про це повідомляє Football Italia.
У Фіорентині ще у трьох працівників клубу підтвердили коронавірус. Всього десь 10 офіційно хворих.
Уже 15 гравців і працівників клубу захворіли в Сампдорії.
У Європі саме Італія лідирує за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.
Раніше, УЄФА перенесла чемпіонат Європи на 2021 рік.
Нагадаємо, Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.