 Російська фігуристка заразилася коронавірусом | Фігурне катання | Champion.com.ua
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Російська фігуристка заразилася коронавірусом

Сьогодні 21:39 376 0
Шошина захворіла в Італії
Російська фігуристка заразилася коронавірусом
#Шошина

Джерело - Чемпіон.

Російська фігуристка Христина Шошина захворіла на коронавірус, що діагностувати в Італії.

Про це повідомила сама Шошина.

"У нас на кораблі було десять росіян, всі пройшли тест на коронавірус. Дев'ять виявилися здорові, а одна заражена. І ось я залишилася тут.

Я не сумую. Вчора випила вина, вирішила зсередини себе продезінфікувати. Але на кораблі було реально страшно. Люди не розуміють, наскільки це серйозна ситуація. Нас закрили на кораблі, у мене вперше в житті була панічна атака. Сиділа в каюті і нічого не розуміла", - сказала Шошина.

 
 
 
 
 
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Спасибо @ice_theater @berezhnayaofficial 💙 Новые чудесные фотографии от @ponarushka 💙

Допис, поширений Кристина (@kristina_shoshina1)

20-річна спортсменка з Санкт-Петербурга вигравала Таллінн-Трофі, а також займала перше місце по першому спортивному розряду в Академії фігурного катання в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.

 

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