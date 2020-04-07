Російська фігуристка заразилася коронавірусом

Російська фігуристка Христина Шошина захворіла на коронавірус, що діагностувати в Італії.

Про це повідомила сама Шошина.

"У нас на кораблі було десять росіян, всі пройшли тест на коронавірус. Дев'ять виявилися здорові, а одна заражена. І ось я залишилася тут.

Я не сумую. Вчора випила вина, вирішила зсередини себе продезінфікувати. Але на кораблі було реально страшно. Люди не розуміють, наскільки це серйозна ситуація. Нас закрили на кораблі, у мене вперше в житті була панічна атака. Сиділа в каюті і нічого не розуміла", - сказала Шошина.