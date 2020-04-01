 Дев'ять членів збірної Угорщини заразилися коронавірусом | Плавання | Champion.com.ua
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Дев'ять членів збірної Угорщини заразилися коронавірусом

Сьогодні 16:25 423 0
Серед хворих вісім плавців та один тренер
Дев'ять членів збірної Угорщини заразилися коронавірусом
#Угорщина, #коронавірус

Джерело - Главком.

Дев'ять членів збірної Угорщини з плавання здали позитивні тести на COVID-19 в Угорщині.

Про це повідомляє Nemzetisport.hu.

Серед хворих вісім плавців та один тренер. Деякі джерела підозрюють, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в колективі згодом перевищить десяток.

Усі дев'ять заражених провели останній місяць у таборах на великій висоті, більшість брали участь у тренувальному центрі в турецькому Ерзурумі.

Показовим моментом їх справи є те, що перші тести всіх плавців були негативними, але другий тест, зроблений через три дні, виявився позитивним.

До числа інфікованих увійшла чемпіонка світу і Європи на дистанції 200 м батерфляєм Боґларка Капаш. Вона першою заявила, що її тест на коронавірус позитивний. Боґларка зробила це на своїх платформах соціальних медіа, зізнавшись, що заплакала, коли отримала результати тесту. Їй знадобився цілий день, щоб розібратися з психологічним ефектом діагнозу і могла зробити оголошення лише після розмови з друзями, родиною та, звичайно, деякими медичними працівниками.

Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.

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