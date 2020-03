У гравця німецької Герти виявили коронавірус

Один з футболістів німецької Герти заражений коронавірусом, а клуб відправили на двотижневий карантин.

Про це повідомляє прес-служби.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f