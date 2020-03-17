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У гравця німецької Герти виявили коронавірус

Вчора 22:40 252 0
Клуб відправили на двотижневий карантин
У гравця німецької Герти виявили коронавірус
#Герта, #коронавірус

Джерело - Експресо.

Один з футболістів німецької Герти заражений коронавірусом, а клуб відправили на двотижневий карантин.

Про це повідомляє прес-служби.

Берлінський клуб не називає ім'я виконавця, який здав позитивний тест на коронавірус. Усіх футболістів, тренерів і працівників відправили на 14-денний карантин.

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