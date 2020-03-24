 Гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію | Футбол | Champion.com.ua
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Гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію

Сьогодні 19:59 831 0
Черговий гравець італійського клубу заразився коронавірусом
Гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію
#Коронавірус, #Італія

Джерело - ua.tribuna.coua.tribuna.co.

Гравець Віченци Андреа Сараніті заразився коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У футболіста клуби з Серії C виявили коронавірусуну інфекцію - він з 9 березня перебував на самоізоляції (як і вся команда) і здав позитивний тест після того, як у нього проявилися певні симптоми.

Наразі Саранта перебуває в хорошому стані та не відчуває серйозних проблем зі здоров'ям. Він залишається на домашньому карантині.

Нагадаємо, Андерлехт звільнив тренера через коронавірус.

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