Гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію

Джерело - ua.tribuna.coua.tribuna.co.
Гравець Віченци Андреа Сараніті заразився коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У футболіста клуби з Серії C виявили коронавірусуну інфекцію - він з 9 березня перебував на самоізоляції (як і вся команда) і здав позитивний тест після того, як у нього проявилися певні симптоми.
Наразі Саранта перебуває в хорошому стані та не відчуває серйозних проблем зі здоров'ям. Він залишається на домашньому карантині.
Нагадаємо, Андерлехт звільнив тренера через коронавірус.