Гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію

Черговий гравець італійського клубу заразився коронавірусом

Гравець Віченци Андреа Сараніті заразився коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У футболіста клуби з Серії C виявили коронавірусуну інфекцію - він з 9 березня перебував на самоізоляції (як і вся команда) і здав позитивний тест після того, як у нього проявилися певні симптоми.

Наразі Саранта перебуває в хорошому стані та не відчуває серйозних проблем зі здоров'ям. Він залишається на домашньому карантині.

Нагадаємо, Андерлехт звільнив тренера через коронавірус.