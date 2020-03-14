Джерело - footballua.tv.
Легендарний екс-футболіст збірної Аргентини Дієго Марадона, який займає пост головного тренера клубу Хімнасія і Есгріма, ізольований від команди з підозрою на коронавірус.
Про це повідомляє Radio Provincia.
"Приймаються заходи обережності. Марадона ізольований від команди і знаходиться в кімнаті на першому поверсі, так як входить в групу ризику", - розповів головний лікар команди.
Нагадаємо, чотири гравці Сампдорії і доктор команди заразилися коронавірусом.
Також, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.