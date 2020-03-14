Легендарний екс-футболіст збірної Аргентини Дієго Марадона, який займає пост головного тренера клубу Хімнасія і Есгріма, ізольований від команди з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Radio Provincia.

"Приймаються заходи обережності. Марадона ізольований від команди і знаходиться в кімнаті на першому поверсі, так як входить в групу ризику", - розповів головний лікар команди.

Нагадаємо, чотири гравці Сампдорії і доктор команди заразилися коронавірусом.

Також, перший гравець Бундесліги заразився коронавірусом.