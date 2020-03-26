Колишній суперник Кличка знаходиться в комі через коронавірус

Джефферсон введений у медикаментозну кому

Колишній американський боксер Деррік Джефферсон потрапив до лікарні.

Про це повідомляє BoxingScene.

У нього виявлено коронавірус.

52-річний Джефферсон введений у медикаментозну кому. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Боксера госпіталізували 22 березня, після того, як у нього виявили симптоми вірусу COVID-19. Видання зазначає, що його стан поліпшується.

Нагадаємо, що Джефферсон в 2001-му році провів бій проти Володимира Кличка, поступився йому нокаутом.

Джефферсон (28-4-1, 21 KO) завершив кар'єру в 2005-му році.

Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.

Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв може не відбутися.