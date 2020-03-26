Колишній суперник Кличка знаходиться в комі через коронавірус

Джерело - sport.ua.
Колишній американський боксер Деррік Джефферсон потрапив до лікарні.
Про це повідомляє BoxingScene.
У нього виявлено коронавірус.
52-річний Джефферсон введений у медикаментозну кому. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Боксера госпіталізували 22 березня, після того, як у нього виявили симптоми вірусу COVID-19. Видання зазначає, що його стан поліпшується.
Нагадаємо, що Джефферсон в 2001-му році провів бій проти Володимира Кличка, поступився йому нокаутом.
Джефферсон (28-4-1, 21 KO) завершив кар'єру в 2005-му році.
Раніше, Джошуа самоізолювався через коронавірус.
Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв може не відбутися.