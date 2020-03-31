Нападник Сампдорії зумів перемогти коронавірус

Нападник Сампдорії Маноло Габб’ядіні зумів вилікуватися від коронавірусу.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене хвороба проходила легко. Був жар протягом одного дня і сильний кашель протягом 5-6 днів. Я завжди був удома, щодня спілкувався з лікарями.

Тепер у мене негативний результат, але, як завжди, потрібно почекати ще 24 години, щоб зробити другий мазок і бути впевненим, що я переміг цей вірус", - зазначив Габб’ядіні.