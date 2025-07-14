Геній Палмера, що приніс трофей: огляд матчу Челсі – ПСЖ у фіналі КЧС

У неділю, 13 липня, в американському Іст-Резерфорді на "Метлайф Стедіум" відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому лондонський Челсі сенсаційно розгромив ПСЖ.

Героєм гри став хавбек "синіх" Коул Палмер, який оформив дубль та віддав гольову передачу в першому таймі.

Огляд матчу Челсі – ПСЖ

Клубний чемпіонату світу-2025

Фінал, 13 липня

Челсі – ПСЖ 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 22 Палмер, 2:0 – 30 Палмер, 3:0 – 43 Педру.

Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья – Джеймс (77Дьюсбері-Холл), Кайседо, Палмер, Фернандес (61 Сантос), Нету (77 Нкунку) – Педру (67 Делап).

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі (73 Рамуш), Маркіньйос, Беральдо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс (73 Заїр-Емрі) – Дуе (73 Маюлу), Дембеле, Кварацхелія (58 Барколя).

Попередження: Нету, Кайседо, Гюсто, Колвілл – Дембеле, Мендеш.

Вилучення: 84 Невеш (ПСЖ, пряма червона картка).

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.