"Останній танець" Голден Стейт, турбулентність Лейкерс, back-to-back Оклахоми: прев'ю Західної конференції НБА

Залишилося менше 24 годин до того моменту, як розпочнеться новий регулярний сезон Національної баскетбольної асоціації, який обіцяє помітно відрізнятися від того, що ми бачили в минулі кілька років.

Західна конференція НБА досить-таки давно вважається найсильнішою і найцікавішою, багато в чому завдяки іменам, які представляють команди Північно-Західного, Тихоокеанського і Південно-Західного дивізіонів. Та й травми лідерів східних колективів (Тейтум, Халібертон, Ембіід) роблять розрив між конференціями більш суттєвим.

Зараз ми розберемо кожну франшизу Заходу, подивимося, чого від них можна очікувати в регулярці, і чому Оклахома знову стане володарем Кубка Ларрі О'Браєна.

Даллас Маверікс

Результат у сезоні-2024/25: 10 місце (39-43), поразка в плей-ін

Зірки та лідери: Кайрі Ірвінг, Ентоні Девіс, Клей Томпсон

Новачок, за яким варто стежити: Купер Флегг

Головний тренер: Джейсон Кідд

Очікуване місце в регулярці: 7 місце

Головним словом у новому сезоні для Маверікс буде "надія". Надія, що Ентоні Девіс не зламається, набравши +6 кг ваги, ставши справді ВАЖКИМ ФОРВАРДОМ. Надія, що Купер Флегг не виявиться бастом. Надія, що Д'Анджело Расселл більш-менш успішно підмінить Кайрі Ірвінга. Надія, що той самий Ірвінг повернеться приблизно на торішньому рівні. Надія, що Ніко Гаррісон не придумає нічого божевільнішого, ніж обмін Луки Дончича. Надія, що Джейсон Кідд не психане і не подасть у відставку.

У вакуумі у Далласа є все, щоб бути чемпіонською командою. Але це у вакуумі. На ділі ж ми отримуємо досить вікову команду, але не найстаршу. До них ми ще дійдемо далі. Команда досить травматична, а її лідер зараз якраз відновлюється від розриву хрестів.

Хтось може бути розчарований тим, що Флегг опинився не в танкувальній команді, а в команді, де він не буде першою і навіть другою зіркою. Але я бачу в цьому великий плюс: потрапивши до системи Мавс, Купер скинув із себе просто величезний тягар відповідальності. Під керівництвом Кідда у Флегга буде все для того, щоб послідовно і якісно розвиватися. Тож будемо сподіватися, що травми обійдуть його стороною.

Помітна цікава тенденція: з моменту призначення Кідда головним тренером у Далласа чергуються хороший сезон із провальним. Спочатку була поразка у фіналі конференції, потім невихід у плейоф, потім Фінал НБА, після чого був другий провал. Якщо вірити тенденції, цього року Мавс мають стати чемпіонами. І взагалі це можливо, але малоймовірно.

Денвер Наггетс

Результат у сезоні-2024/25: 4 місце (50-32), виліт у другому раунді

Зірки та лідери: Нікола Йокич, Джамал Мюррей, Аарон Гордон

Новачок, за яким варто стежити: Йонас Валанчюнас

Головний тренер: Девід Адельман

Очікуване місце в регулярці: 2 місце

Денвер провів дуже сміливе міжсезоння, яке можна занести клубу в плюс. І ухвалені влітку-восени рішення мають подарувати франшизі світліше майбутнє, ніж те, що на них чекало.

Велика проблема Наггетс полягала у відсутності фінансової гнучкості, роздавши чотирьом своїм головним зіркам (Йокич, Мюррей, Гордон, Портер-молодший) смачні контракти, клуб позбавив себе можливості посилювати ростер. Тут можна передати привіт податку на розкіш і апронам, в які організація влізла.

Зрозумівши всю складність ситуації, фронт-офіс Денвера вирішив діяти. І в перший же день роботи ринку вільних агентів Майкл Портер-молодший опинився в Брукліні, а на його місце взяли Кема Джонсона. Тоді ж повернули блудного сина чемпіонського складу 2023 року Брюса Брауна та підписали на хороші гроші Тіма Хардуея-молодшого.

Але однією з ключових угод став обмін Йонаса Валанчюнаса. Сакраменто отримав замість литовського центрового Даріо Шарича, що виглядає взагалі нерівноцінно. Однак це вже проблеми Кінгз.

Саме Валанчюнас може і повинен стати найважливішою ланкою, яка дозволить Йокичу вільніше дихати – у "Джокера" нарешті з'явилася адекватна підміна (вибачте, але Ніколі теж потрібно іноді відпочивати). Цікаво, що під час передсезонки Адельман награвав систему з двома вежами, тобто, ми побачимо на паркеті одночасно і Йокича, і Йонаса. Тренд на дві вежі потроху повертається, і про нього ми згадаємо трохи пізніше.

Денвер пішов на сміливий, хоч і болючий для складу, крок у спробі скористатися чемпіонським вікном, поки Нікола Йокич перебуває в праймі. І це правильно. Команда точно стала сильнішою, ніж торік, коли вона поступилася майбутньому чемпіону Оклахомі в семи матчах. А тому я припущу, що це ж протистояння ми знову побачимо, але вже у фіналі конференції.

Голден Стейт Ворріорз

Результат у сезоні-2024/25: 7 місце (48-34), виліт у другому раунді

Зірки та лідери: Стеф Каррі, Джиммі Батлер, Дреймонд Грін

Новачок, за яким варто стежити: Ел Хорфорд

Головний тренер: Стів Керр

Очікуване місце в регулярці: 5 місце

Назва відомого роману Кормака МакКарті "Старим тут не місце" ідеально підійшла б нашим наступним героям, ось тільки зараз не 1985-й рік, а 2025-й. Століття технологій і розвитку всього, що є. У тому числі медицини, яка творить дива – ЛеБрон Джеймс живий тому приклад.

Генменеджер Голден Стейт Майк Данліві явно надихнувся серіалом "Останній танець" про легендарних Чикаго Буллз 1990-х, з яким його батько не раз стикався на майданчику в ролі тренера. Інакше пояснити найвіковішу стартову п'ятірку в історії баскетболу просто неможливо.

Для цієї ітерації "воїнів" майбутній сезон-2025/26 точно буде останнім танцем. І в цієї історії є шанси стати казкою з красивим і щасливим фіналом. Але водночас вона ризикує стати справжнісіньким фільмом жахів із болісними наслідками.

Будемо чесні, цей склад Ворріорз наводив би жах на суперників, якби на дворі був 2016-й рік. Вибачте, але зараз, як ми вже згадували, 2025-й, і більшості дійових осіб під 40 років: Каррі 37, Батлеру 36, Дреймонду 35, Хорфорду 39, Хілду 32. Звісно, є молоді Кумінга, Джексон-Девіс, Подзємскі та Муді, але не вони створюватимуть погоду на майданчику, а вищеназвана п'ятірка заслужених ветеранів ліги. І з кожним днем вони не молодіють, а ймовірність травми тільки зростає. І серія плейоф проти Міннесоти показала, що одна травма найвеличнішого снайпера в історії позбавляє команду надії на титул, який був реальний.

Голден Стейт головне дійти здоровим до плейоф, а там Джимбо підрубає свій режим берсерка. Це теж може бути проблемою, адже Батлер все частіше і частіше травмується. Плюс Дреймонд хоч і тягне за рахунок свого баскетбольного інтелекту, але рухи стають дедалі повільнішими. А ще є Хорфорд, який не зможе дати вам більше 20 хвилин.

Здається, зрозуміло, чому Стів Керр не поспішає з продовженням контракту. Якщо нова кампанія стане катастрофою, цілком можливо, що тренер візьме перерву від роботи, через що проблеми клубу почнуться трохи раніше, ніж їх очікують. Нової молодої зірки немає (Кумінга вже готується до зимового трейду), вірогідність задрафтувати франчайза буде тільки в разі танкування, легенди поступово готуються до відходу. Тому сезон-2025/26 має стати лебединою піснею для цих "воїнів". А ось чи вийде її заспівати...

Х'юстон Рокетс

Результат у сезоні-2024/25: 2 місце (52-30), виліт у першому раунді

Зірки та лідери: Альперен Шенгюн, Фред ВанВліт, Амен Томпсон

Новачок, за яким варто стежити: Кевін Дюрант

Головний тренер: Іме Удока

Очікуване місце в регулярці: 4 місце

Одразу після обміну Кевіна Дюранта котирування на чемпіонство Х'юстона зросли. Але те, що сталося потім, явно зруйнувало початкові плани "ракет".

Місяць тому фанати Рокетс жахнулися від новини, яка ставить франшизу в незручне, але зрозуміле становище – Фред ВанВліт порвав хрести, через що пропустить весь сезон.

У чому полягає це саме "незручне, але зрозуміле становище"? Тільки в червні клуб і гравець домовилися про новий контракт: 2 роки, 50 мільйонів доларів. І тепер клуб просто зобов'язаний шукати обмін.

Обмін і тільки обмін. Х'юстон не може собі дозволити входити сезон без повноцінного основного розігруючого, тому що за відсутності ВанВліта цю роль на себе бере Рід Шеппард. Шеппард, для якого це буде тільки другий сезон у лізі. За всієї поваги до гравця, але з такою першою опцією в розіграші атаки "гайку" не взяти.

Х'юстон, як і раніше, залишається хорошою оборонною командою, навіть після того, як він втратив Діллона Брукса в трейді Кей Ді. Ще пішов Джейлен Грін, але, як то кажуть, загін не помітив втрати бійця. Фронт-офіс попрацював над збереженням кістяка, давши нові контракти Джабарі Сміту і Стівену Адамсу. Плюс взяли на ринку Доріана Фінні-Сміта і повернули Клінта Капелу.

Рокетс, як і Денвер, гратимуть у дві вежі з Шенгюном на позиції четвірки. Взагалі у команди дуже багато великих гравців, середній зріст Х'юстона найбільший у лізі (середній зріст стартової п'ятірки дебютного матчу буде найбільшим в історії). А все тому, що у колективу дуже мало захисників, і це проблема. Вона може призвести до того, що на майданчику одночасно перебуватимуть п'ять великих.

Дюранта покликали, щоб він вирішив проблему з набором очок, і не варто сумніватися, що "Слім Ріпер" зі своїм завданням впорається. Питання в тому, чи не сильно просяде оборона Х'юстона і як клуб вирішить питання з ВанВлітом, адже якщо його не обміняють, розраховувати на щось більше, ніж перший раунд немає сенсу.

Лос-Анджелес Кліпперс

Результат у сезоні-2024/25: 5 місце (50-32), виліт у першому раунді

Зірки та лідери: Кавай Леонард, Джеймс Харден, Івіца Зубац

Новачок, за яким варто стежити: Кріс Пол + Бредлі Біл

Головний тренер: Тайрон Лю

Очікуване місце в регулярці: 6 місце

Якщо Голден Стейт після підписання Ела Хорфорда став володарем найстаршої стартової п'ятірки, то статус "будинку престарілих" у Лос-Анджелес Кліпперс навряд чи хтось відбере.

Кріс Пол, Брук Лопес, Ніколя Батюм, Джеймс Харден, Кавай Леонард, Богдан Богданович, Бредлі Біл, Кріс Данн – усім цим гравцям 30+ років. З ветеранської ротації ЛАК вибиваються хіба що Деррік Джонс-молодший, Джон Коллінз та Івіца Зубац, яким по 28. Питання життєздатності моделі команди, побудованої на одних лише ветеранах, залишається відкритим. Тут ситуація дійсно схожа на Голден Стейт, за винятком того, що в Лос-Анджелесі серйозний чемпіонський досвід мають лише Кавай і Тайрон Лю.

Раз поговорили про "останній танець воїнів", не можна не згадати про те, що майбутній сезон буде останнім у кар'єрі Пола. CP3 повернувся до Каліфорнії, в команду, де він провів найкращі роки своєї кар'єри. Боже, як же цікаво було спостерігати за "Лоб-Сіті" Пола, Блейка Гріффіна і ДеАндре Джордана. І як же боляче було на них дивитися в плейоф, де їм заважали або постійні травми, або чокерство.

Цікаво, що ярлик чокерів Кліпперс не втратили навіть з відходом всієї цієї трійці. Воно й не дивно – батько чокерства Док Ріверс ще довгий час там перебував. Плюс туди завітав Харден, ще один любитель втратити лідерство у відповідальний момент.

І ось вони возз'єдналися: Пол і Кліпперс, Пол і Харден. Ну хоч Ріверса немає. На його місці сидить Тайрон Лю, який поки що безуспішно намагається переписати історію франшизи, яка жодного разу в своїй історії не грала навіть у Фіналі НБА, не кажучи вже про завойований трофей.

Якщо чесно, мені слабо віриться в те, що ця команда здатна стати чемпіоном. Так, вона може впевнено пройти регулярку, але, як показує практика, саме в постсезоні у "вітрильників" проявляється комплекс молодшого брата Лейкерс, такого титулованого і такого великого.

Лос-Анджелес Лейкерс

Результат у сезоні-2024/25: 3 місце (50-32), виліт у першому раунді

Зірки та лідери: Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс, Остін Рівз

Новачок, за яким варто стежити: Маркус Смарт

Головний тренер: Джей Джей Редік

Очікуване місце в регулярці: 9 місце

Не їдучи далеко, залишимося в Лос-Анджелесі, де присутній ще один цікавий експонат.

Минулої зими Лейкерс отримали у своє розпорядження Луку Дончича, який буде головною зіркою та обличчям усієї франшизи у найближчі 7-8 років. Отруєння і не найкраща фізична форма завадили Луці як слід проявити себе в плейоф, де "озерники" в принципі виглядали невпевнено.

Після цього настав важливий момент – міжсезоння. І поки Дончич худнув і готувався до Євробаскету, ЛеБрон Джеймс чекав, коли ж йому запропонують новий контракт. Так і не дочекавшись бажаного, "Король" був змушений взяти опцію на наступний сезон. Сезон, який з великою часткою ймовірності, стане для нього останнім. Ні, не в НБА, а в складі Лейкерс.

Логічно припустити (якщо вірити західній пресі), що відносини між ЛеБроном і фронт-офісом ЛАЛ далеко не найкращі. Лейкерс прийняли той факт, що їхньою новою головною зіркою став Дончич. А ось що робити з ЛеБроном? Були розмови про обмін або навіть викуп контракту. Але все йде до того, що Брон дограє сезон і буде вибирати собі новий притулок.

Але це буде через рік, а що зараз? Старт сезону Джеймс пропустить (уперше в кар'єрі), що не найкращим чином позначиться на результатах Лос-Анджелеса. Так, навіть у свої без 5 хвилин 41 рік "Король" залишається "Королем", хоч його показники і злегка падають. А що щодо решти? Остін Рівз так і не став повноцінною зіркою, яку з нього ще зовсім нещодавно ліпили, Фінні-Сміт пішов до Х'юстона, Олексія Леня відпустили на всі чотири сторони світу, зате підписали Маркуса Смарта і Деандре Ейтона.

Угода зі Смартом виглядає розумною – англійською мовою це звучало б як каламбур (smart deal with Smart :). Маркус, колись душа і серце Бостона, заклятого ворога Лейкерс, повинен поліпшити оборону "пурпурово-золотих". Але от чи принесе користь цій команді Ейтон? Тут уже є сумніви. Центровому вже 28 років, а він лише двічі в кар'єрі демонстрував щось наближене до рівня гравця, якого обрали під першим піком.

Яким би генієм, який подає надії, не був Джей Джей Редік, але вичавити з такого складу більше, ніж перший раунд плейоф буде дуже важко. І поки що Редік не володіє тим досвідом, щоб довести зворотне.

Мемфіс Гріззліс

Результат у сезоні-2024/25: 8 місце (48-34), виліт у першому раунді

Зірки та лідери: Джа Морант, Джарен Джексон-молодший

Новачок, за яким варто стежити: Тай Джером

Головний тренер: Туомас Іісало

Очікуване місце в регулярці: 11 місце

Колись ця франшиза претендувала на статус династії. Принаймні, за словами її ж гравців. Але в реальності вона бовтається між контендерами і танкуванням.

Не можна сказати, що ростер Гріззліс поганий: там, як і раніше, залишаються Джа Морант (який перестав бути мамчиним гангстером) і Джарен Джексон-молодший (отримав великий контракт, після чого зламався), є цікаві Санті Альдама та Зак Іді, непоганий розігруючий Скотті Піппен-молодший, прогресує Джейлен Веллс, додалися, на хвилиночку, дворазовий чемпіон НБА Кентавіус Колдвелл-Поуп та один із найкращих шостих минулого сезону Тай Джером. На тренері молодий і перспективний Туомас Іісало. Помітною може стати втрата Десмонда Бейна, який поїхав розважатися до Діснейленду, тобто, Орландо.

Красиво ж, ні? Мемфіс має набір гравців, який за правильного використання міг би стати однією з найкращих команд НБА. І так було в минулі сезони. Але ось уже котрий рік "ведмедики" не можуть пробити свою стелю. Лише в сезоні-2021/22 вони замахнулися на більше, але їх зупинив чемпіонський Голден Стейт.

Новий сезон стане першим повноцінним для Іісало, який своїм європейським досвідом постарається здивувати всю лігу і самого себе. Для початку у нього буде важливе завдання не опустити Мемфіс нижче рівня, на якому його тримав Тейлор Дженкінс, а це регулярний вихід виліт у першому раунді. Але чудес від фінського наставника поки що чекати не варто.

Міннесота Тімбервулвз

Результат у сезоні-2024/25: 6 місце (49-33), виліт у фіналі конференції

Зірки та лідери: Ентоні Едвардс, Руді Гобер, Джуліус Рендл, Джейден МакДеніелс, Наз Рід

Новачок, за яким варто стежити: Йоан Беренже

Головний тренер: Кріс Фінч

Очікуване місце в регулярці: 3 місце

А ось від кого хотілося б побачити кілька чудес, так це від Міннесоти. На відміну від Мемфіса, "вовки" зберегли практично весь кістяк своєї команди, який, по ідеї, повинен спрогресувати. Але це тільки за ідеєю.

Як же буде насправді, досить складно передбачити. Тімбервулвз дійшли до фіналу конференції минулого сезону, але в обох переможних серіях їм допомогли проблеми суперників: у Лейкерс не всі були здорові, у Голден Стейт зламався Каррі + Батлер не повністю відійшов від ушкодження, отриманого в серії з Х'юстоном. А ось коли здорова Міннесота зійшлася зі здоровою Оклахомою, ми побачили реальну різницю між командами. Тандер познущалися над суперником, вигравши серію 4-1. Лише в одному переможному матчі ОКС була інтрига, у всіх інших – без шансів для підопічних Кріса Фінча.

Влітку клуб постарався зберегти те, що працює, тому свої контракти отримали Джуліус Рендл і Наз Рід. Не вдалося зберегти Нікеля Александер-Вокера, якого відправили до Атланти по сайн-енд-трейду. Перепідписали переламаного 38-річного Джо Інглза (навіщо?). На драфті взяли Жоана Беренже, 18-річного центрового, якого навчатиме Руді Гобер.

Нікуди не поділися відмінний захисник Джейден МакДеніелс і досвідчений Майк Конлі, який у свої 38 років навіть не думає завершувати кар'єру. Ну і, звісно ж, Ентоні Едвардс там же, головна зірка цього ростера, навколо якого і будується гра Міннесоти. З кожним роком у НБА позашлюбний син Майкла Джордана прогресує у всіх компонентах, минулого сезону він став одним із найкращих снайперів ліги.

Кріс Фінч – сильний тренер, який вміє готуватися до протистояння з будь-яким опонентом, у цьому компоненті він один із найкращих у НБА. Але, на жаль, склад Міннесоти не став сильнішим, і якщо порівнювати команду з Оклахомою і Денвером, то Тімбервулвз їм явно поступаються. Повторення торішнього фіналу конференції я б не чекав, але на цікаві дуелі в плейоф розраховую.

Новий Орлеан Пеліканс

Результат у сезоні-2024/25: 14 місце (21-61)

Зірки та лідери: Зайон Вільямсон, Дежонте Мюррей

Новачок, за яким варто стежити: Джеремайя Фірс

Головний тренер: Віллі Грін

Очікуване місце в регулярці: 14 місце

Знаєте, бувають в НБА команди, на які ти дивишся і думаєш, а навіщо вони взагалі існують? Ось така думка виникає при згадці Нового Орлеана.

Відтоді, як команда Ентоні Девіса, Реджона Рондо і Джру Холідея дійшла до другого раунду плейоф, минуло вже 7 років, а Пеліканс все ніяк не можуть побудувати по-справжньому сильний колектив. Був цікавий досвід, коли об'єдналися Девіс і ДеМаркус Казінс, але порваний ахілл останнього все перекреслив.

НОП пройшли кілька ітерацій, і жодна з них не може похвалитися серйозним досягненням. Зайон Вільямсон за 5 років у лізі провів більше часу в лазареті та "Бургер Кінгу", ніж на паркеті. Так, зараз він знову схуд і перебуває чи не в найкращій фізичній формі в кар'єрі. Але наскільки його вистачить? Робіть ваші ставки.

Zion Williamson at media day in 2021 compared to media day in 2025💪 pic.twitter.com/i1GYkASjmd — NBA Memes (@NBAMemes) September 24, 2025

На жаль, Дежонте Мюррей почав дедалі частіше ламатися, Хосе Альварадо не може похвалитися серйозним рівнем гри, Кевон Луні після 10 років у Голден Стейті навіщось (гроші) вирішив полізти в це болото (Луїзіана ж). Ще й Джордан, прости Господи, Пул тут опинився. Ів Міссі готується до другого сезону + на драфті взяли перспективного Джеремайю Фірса. Зі "старичків" також виділяються Трей Мерфі та Херб Джонс, яким, по-хорошому, варто було б спробувати домовитися про обмін у більш перспективну франшизу.

Але яким би темним не було майбутнє Нового Орлеана, ця команда, за якою буде хоча б весело спостерігати. А що ще вам потрібно від клубу, який більшу частину своєї історії займається танкуванням?

Оклахома-Сіті Тандер

Результат у сезоні-2024/25: 1 місце (68-14), чемпіонство

Зірки та лідери: Шей Гілджес-Александер, Джейлен Вільямс, Чет Холмгрен, Алекс Карузо

Новачок, за яким варто стежити: умовний новачок Нікола Топич

Головний тренер: Марк Дейно

Очікуване місце в регулярці: 1 місце

Переходимо до команди, про яку не те, щоб є що нове розповісти. Це все та ж Оклахома, що й роком раніше. За винятком того, що вона набула чемпіонського досвіду.

Починаючи з 2019 року, НБА щороку отримувала нового чемпіона, який потім не повторювався. Але все йде до того, що ця тенденція перерветься саме на Тандер.

Читайте також : Початок нової династії: як Оклахома стала чемпіоном НБА

Влітку Оклахома зробила найголовніше: свої максимальні контракти отримала головна трійця команди в особі ШГА, Холмгрена і Джей Даба. Тандер також задрафтували перспективного бігмена Томаса Сорбера, але він порвав хрести на тренуванні, через що пропустить свій дебютний сезон у лізі. Сумно? Звичайно. Але в той же самий час до свого дебюту готується Нікола Топич, який став чемпіоном НБА, не зігравши за сезон жодного матчу.

Оклахома зберегла все, що вважала за необхідне, і це чудово. Марк Дейно, як і раніше, має у своєму розпорядженні дуже молодий склад, де найдосвідченішим гравцем є 31-річний Алекс Карузо. До слова, другим найдосвідченішим буде Шей у свої 27.

Сумніваюся, що Дейно буде сильно змінювати стиль гри Оклахоми, що логічно – навіщо псувати те, що і так працює? Ось коли почнуться проблеми, тоді варто задуматися про зміни. Поки що готуємося до умовних 60 перемог Тандер у регулярці і того, що вони покажуть у постсезоні. А там у них буде не те, щоб багато суперників, які можуть їх засмутити.

Фінікс Санз

Результат у сезоні-2024/25: 11 місце (36-46)

Зірки та лідери: Девін Букер, Діллон Брукс, Джейлен Грін

Новачок, за яким варто стежити: Хаман Малуач + Найджел Хейс-Девіс

Головний тренер: Джордан Отт

Очікуване місце в регулярці: 13 місце

За якісь чотири роки Фінікс скотився від фіналіста НБА до команди, яка не може потрапити навіть у турнір плей-ін. Це змушує засумніватися в управлінських здібностях Мета Ішбії, адже саме з моменту, коли він придбав клуб, у Санз почалися проблеми.

Причому проблеми були в усіх сферах. Останні три роки франшиза міняла тренерів, як рукавички: спочатку був фіналіст 2021 року Монті Вільямс, якого у 2023 році замінив чемпіон 2020 року Френк Вогель, якого, зі свого боку, ще за рік змінив чемпіон 2021 року Майк Буденхольцер.

Водночас Ішбія пішов ва-банк, зробивши ставку на Кевіна Дюранта. І ця ставка прогоріла. Кей Ді в тандемі з Девіном Букером так і не змогли досягти чогось прийнятного, був лише один півфінал конференції проти майбутнього чемпіона Денвера. Про Ейтона навіть говорити не хочеться. Центровий, який звинувачував Букера в тому, що його "перегравали у ПІДБИРАННЯХ", виявився настільки слабким ментально, що його довелося відправити до Портленда в обмін на Юсуфа НуркИча. Плюс Деандре конфліктував з Монті Вільямсом, що також не додасть йому позитивних відгуків у резюме.

Зрозумівши всю марність буття, Ішбія прийняв єдине правильне рішення – настав час глобальної перебудови. Дюранта відправили в Х'юстон, за нього отримали Джейдена Гріна і Діллона Брукса. Можна було б подумати про обмін Букера (гуляти так гуляти), але замість цього йому виписали 145 мільйонів доларів на два роки.

BREAKING: Phoenix Suns superstar Devin Booker has agreed to a two-year, $145 million maximum contract extension with the franchise through the 2029-30 season, the highest annual extension salary in NBA history, CAA’s Jessica Holtz and Melvin Booker told ESPN. pic.twitter.com/A5U5VPlSgx — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Фінікс помітно змінився: прийшли Марк Вільямс, від якого взимку відмовилися Лейкерс, з Європи повернули чемпіона і MVP Євроліги Найджела Хейс-Девіса, про Брукса з Гріном уже сказали. Ще й тренер новий: замість тактики з пошуком досвідченого наставника Санз пішли за Джорданом Оттом, який працював помічником Кенні Аткінсона в Клівленді. Досвіду самостійної роботи в нього немає.

Чого чекати від команди, яка перебуває в процесі перебудови? Нічого хорошого, це вже точно. Ну може Букер знову видасть 70-очкову гру, адже скоринг знову лягає на його плечі.

Портленд Трейл Блейзерс

Результат у сезоні-2024/25: 12 місце (36-46)

Зірки та лідери: Деміан Ліллард, Джру Холідей, Дені Авдія, Шейдон Шарп

Новачок, за яким варто стежити: Ян Хансен

Головний тренер: Чонсі Біллапс

Очікуване місце в регулярці: 12 місце

Портленд видав досить сильну другу частину минулого сезону, ледь не потрапивши в турнір плей-ін. Але я б не чекав, що в новому році банда Біллапса стрибне вище голови. І в цього є свої причини.

По-перше, Трейл Блейзерс втратили свого найкращого гравця в особі Анферні Саймонса, який був топовим скорером команди, набираючи по 19,3 очка за матч. Він опинився в Бостоні, а замість нього ПТБ отримали старіючого Джру Холідея, який розвалюється. Не вірю, що він зможе рівноцінно замінити Саймонса в плані скорингу.

По-друге, пішов Деандре Ейтон, який, варто визнати, непогано почувався в Портленді, будучи найкращою опцією на позиції центрового. Роберт Вільямс, здається, більше ніколи не зможе видати здоровий сезон, а тому за відсутності Ейтона роль стартового центрового має забрати Донован Клінген. І це на другий сезон у лізі.

По-третє, Портленд пішов на жертву, підібравши з Мілуокі свою легенду Деміана Лілларда. Це був би плюс, якби Дейм не пропускав весь наступний сезон через розрив ахілла. Тож франшиза дала своїй легенді місце в ростері і виписала контракт, але грати він не буде.

Ось і залишається Біллапс біля відносно розбитого корита. З позитиву можна виділити Дені Авдію, який провів гарний Євробаскет, Шейдона Шарпа, другого найкращого скорера після Саймонса, і новачка Яна Хансена. Взагалі Портленд сильно здивував, коли вирішив на драфті витратити свій пік першого раунду на 20-річного китайця. Ставка явно на те, що він виявиться реінкарнацією Яо Міна.

Сакраменто Кінгз

Результат у сезоні-2024/25: 9 місце (40-42), виліт у плей-ін

Зірки та лідери: Домантас Сабоніс, ДеМар ДеРозан, Зак ЛаВін, Кіган Мюррей

Новачок, за яким варто стежити: Денніс Шредер

Головний тренер: Даг Крісті

Очікуване місце в регулярці: 10 місце

Статус однієї з найбільш клоунських франшиз Заходу безсумнівно належить Сакраменто Кінгз.

Під час минулого сезону керівництво за перших же труднощів вирішило звільнити Майка Брауна, якому за кілька місяців до цього дали новий контракт. Вони звільнили тренера, який зміг вивести команду в її перший за 16 років плейоф. І замінили його місцевою легендою Дагом Крісті, який хоч і дав короткостроковий ефект, але потім все стало на свої місця.

Сакраменто відпустив Йонаса Валанчюнаса, отримавши натомість аж самого Даріо Шарича, а до цього упустив Де'Аарона Фокса, який буде запалювати з Віктором Вембаньямою в Сан-Антоніо. Плюс Домантас Сабоніс виявив бажання стати частиною трейду куди-небудь. Дуже здорова атмосфера в команді.

Кінгз вирішили спробувати удачу і підписали Денніса Шредера – а раптом німець почне грати в НБА на тому ж рівні, на якому він грає за свою збірну на міжнародних турнірах. Чомусь у такий розвиток подій з MVP Євробаскету не віриться. Ах так, у команду прийшов ще й Расселл Вестбрук. Крісті одразу ж пояснив це підписання: він чекає, що "Расті буде самим собою". Цікаво, що ці слова вперше прозвучали від Тайрона Лю у 2023-му році, а потім від Майкла Мелоуна у 2024-му. До чого це потім призвело, думаю, нагадувати не варто.

Russell Westbrook has completed the rainbow 🌈 pic.twitter.com/FADmG45w60 — BrickCenter (@BrickCenter_) October 15, 2025

Клуб явно не вчиться на помилках інших, раз він вирішив зібрати торік у себе міні-версію Чикаго Буллз із Заком ЛаВіном і ДеМаром ДеРозаном. Ось і виходить команда з відносно посереднім ростером, відверто слабким тренером і відсутністю перспектив.

Сан-Антоніо Сперс

Результат у сезоні-2024/25: 13 місце (34-48)

Зірки та лідери: Віктор Вембаньяма, Де'Аарон Фокс, Стефон Касл, Девін Васселл

Новачок, за яким варто стежити: Ділан Харпер

Головний тренер: Мітч Джонсон

Очікуване місце в регулярці: 8 місце

Минулого сезону практично всіх фанатів баскетболу шокувала новина про те, що Грегг Попович більше не повернеться до тренерської діяльності. Усі розуміли, що рано чи пізно це мало статися, але не в такий же спосіб, через інсульт.

Але не у всіх є можливість піти так, як тобі цього хочеться. Так сталося у випадку з Попом. Його роль тимчасово зайняв Мітч Джонсон, який непогано справлявся зі своїми обов'язками. А тому те, що саме він став новим повноцінним тренером САС здивувало не так сильно. Хоча дехто все ж таки чекав побачити в цій ролі когось іншого, з більшою кількістю досвіду. Навіть того ж Стіва Керра, якому Попович сам хотів залишити команду.

І команда ця дуже цікава. Зайвий раз представляти Віктора Вембаньяму не доводиться – головний інопланетянин НБА, який, здається, вміє все. А його літні тренування з шаоліньськими ченцями та легендами баскетболу мають ще сильніше розвинути його навички та тіло.

Ми так і не встигли на довгій дистанції посмакувати його взаємодію з Де'Аароном Фоксом – після обміну захисника із Сакраменто і до тромбу француза вони зіграли разом лише чотири матчі. Нічого, зовсім скоро буде повно можливостей це виправити.

Найкращий новачок минулого сезону Стефон Касл має продовжити свій розвиток, Девін Васселл, Келдон Джонсон, Джуліан Шампені та Джеремі Сохан становлять гарний кістяк команди, якій своїм досвідом допоможе Гаррісон Барнс. І одне з найкращих доповнень ростера – це, звичайно ж, Ділан Харпер, син п'ятиразового чемпіона НБА Рона Харпера. Якщо вірити хайлайтам і баскетбольним експертам, це саме той випадок, коли талант не пропустив покоління, а навіть навпаки, примножився.

Сан-Антоніо, безумовно, пошумить у новому сезоні, і Сперс були б моєю темною конячкою якщо не в боротьбі за чемпіонство, то за другий раунд плейоф. Але комбінація не найдосвідченішого складу з таким же тренером змушує применшити власні очікування від "шпор".

Юта Джаз

Результат у сезоні-2024/25: 15 місце (17-64)

Зірки та лідери: Лаурі Маркканен, Вокер Кесслер, Кевін Лав

Новачок, за яким варто стежити: Ейс Бейлі

Головний тренер: Вілл Харді

Очікуване місце в регулярці: 15 місце

Нарешті, поговоримо про команду, яка не соромиться відкрито танкувати, що, до слова, не приносить їй особливого успіху.

Минулого сезону Юта виграла лише 17 матчів, що стало найгіршим результатом у лізі. Таким чином колектив із Солт-Лейк-Сіті сподівався виграти лотерею драфту і отримати Купера Флегга. Не вийшло. Замість першого піка Джаз отримали не другий, і навіть не третій, а п'ятий. НБА немов зайвий раз показала, що в танкуванні немає особливого сенсу, якщо перші три піки йдуть таким клубам, як Даллас, Сан-Антоніо і Філадельфія.

Ще й вибір Юта зробила неоднозначний, задрафтувавши Ейса Бейлі, який спочатку навіть не хотів їхати грати за команду в Літній лізі. З горем навпіл усе завершилося, і зараз баскетболіст готується до дебютної кампанії в НБА.

З огляду на всі угоди в міжсезоння, не варто розраховувати, що Джаз змінять тактику: володіючи великою кількістю піків, команда продовжить зливати матчі. Іноді навіть занадто очевидно, придумавши чергову безглузду причину, чому Лаурі Маркканен не може грати.

Фінський баскетболіст заважає Юті програвати, це факт. І всі чекають, коли ж його нарешті обміняють на команду, в якій він зможе грати і перемагати. Можливо, до дедлайну трейдів це все ж станеться. А може й ні, не схоже, що Лаурі збирається йти на конфлікт із фронт-офісом і вимагати обмін.

У Юті залишився український слід в особі Святослава Михайлюка, якому гарантували другий із чотирьох років за контрактом. Минулого року навіть коли він був здоровий, його не часто випускали на паркет. Загалом у нього назбиралося 38 ігор. Навряд чи українець зіграє в більшій кількості матчів.

Несподівано в Юті опинився Кевін Лав. І хоча чемпіон НБА 2016 року збирався домовитися з франшизою про викуп контракту, цього досі не сталося. Схоже, новий сезон він почне все-таки в Солт-Лейк-Сіті.

Говорити про перспективи Юти в сезоні-2025/26 немає сенсу, тому що цих самих перспектив просто немає. Джаз продовжать зливати матчі на догоду драфт-богам з надією отримати перший вибір 2026 року.