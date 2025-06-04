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Фінікс Санз призначили нового головного тренера

Олексій Погорелов — 4 червня 2025, 20:01
Джордан Отт
Джордан Отт
Getty Images

Фінікс Санз призначили Джордана Отта новим головним тренером команди.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Після ретельного чотирираундового пошуку, який охопив понад 15 кандидатів, власники та керівництво Санз зійшлися на позиції Отта, який минулого літа приєднався до тренерського штабу Кенні Аткінсона в Клівленді.

Варто зазначити, що Отт розпочав тренерську кар'єру в НБА як відеокоординатор в команді Атланта Хоукс у 2013 році під керівництвом Майка Буденхольцера, якого він і замінив на посаді тренера Фінікса.

У 2016 році Отт був прийнятий на посаду асистента тренера в Бруклін Нетс і працював з командою до 2022 року під керівництвом Кенні Аткінсона, Жака Вона і Стіва Неша.

У 2022 році Джордан залишив Нетс, щоб стати асистентом тренера в Лос-Анджелес Лейкерс, якими керував Дарвін Гем.

Нагадаємо, що Фінікс звільнив Майка Буденхольцера з посади головного тренера після того, як команда не змогла вийти навіть до турніру плей-ін.

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Фінікс Санз

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