Фінікс Санз призначили нового головного тренера

Фінікс Санз призначили Джордана Отта новим головним тренером команди.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Після ретельного чотирираундового пошуку, який охопив понад 15 кандидатів, власники та керівництво Санз зійшлися на позиції Отта, який минулого літа приєднався до тренерського штабу Кенні Аткінсона в Клівленді.

Just In: The Phoenix Suns are hiring Cleveland Cavaliers assistant Jordan Ott as the franchise's new head coach, sources tell ESPN. Ott has been an NBA assistant since 2012 and has a strong background of offensive and defensive creativity, player development and communication. pic.twitter.com/doDE6Fahdj — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2025

Варто зазначити, що Отт розпочав тренерську кар'єру в НБА як відеокоординатор в команді Атланта Хоукс у 2013 році під керівництвом Майка Буденхольцера, якого він і замінив на посаді тренера Фінікса.

У 2016 році Отт був прийнятий на посаду асистента тренера в Бруклін Нетс і працював з командою до 2022 року під керівництвом Кенні Аткінсона, Жака Вона і Стіва Неша.

У 2022 році Джордан залишив Нетс, щоб стати асистентом тренера в Лос-Анджелес Лейкерс, якими керував Дарвін Гем.

Нагадаємо, що Фінікс звільнив Майка Буденхольцера з посади головного тренера після того, як команда не змогла вийти навіть до турніру плей-ін.