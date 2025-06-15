Орландо та Мемфіс провели перший великий обмін міжсезоння

Мемфіс та Орландо пошуміли на баскетбольному ринку, влаштувавши гучний обмін.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, Меджик отримали в своє розпорядження захисника Десмонда Бейна.

У зворотньому напрямку вирушив пакет активів, що складається з Кентавіуса Колдвелл-Поупа, Коула Ентоні, чотирьох незахищений драфт-піків першого раунду та обмін піками першого раунду.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading Desmond Bane to the Orlando Magic for Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, four unprotected first-round picks and one first-round pick swap, sources tell ESPN. pic.twitter.com/UcQnmHbgZb — Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025

У сезоні-2024/25 Бейн демонстрував свої найкращі цифри у кар'єрі, набиравши в середньому 19,2 очка, 6,1 підбирання та 5,3 передачі в 69 матчах.

Орландо виміняв 26-річного баскетболіста, у якого залишається ще чотири роки за чинним контрактом, за яким він заробить 163 мільйони доларів.

Нагадаємо, що і Мемфіс, і Орландо були учасниками цьогорічного плейоф НБА. Проте обидві команди вилетіли з постсезону ще за підсумками першого раунду.