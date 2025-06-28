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Кращий шостий гравець НБА-2024 отримав багатомільйонний контракт від Міннесоти

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 08:21
Наз Рід
Наз Рід
Instagram Наза Ріда

Міннесота Тімбервулзв та центровий Наз Рід домовилися про продовження співпраці.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 25-річний бігмен збирається відмовитися від опції гравця на останній сезон за контрактом з "вовками". За кампанію-2025/26 баскетболіст міг би отримати 15 мільйонів доларів.

Замість цього сторони укладуть п'ятирічну угоду, за якою Рід заробить 125 мільйонів. На останній рік (2029/30) він матиме опцію гравця. Новий контракт не може бути офіційно оформлений до 6 липня.

Кращий шостий гравець НБА-2024 провів ще один сильний сезон у складі Міннесоти, виходячи з лави запасних. Рід набирав у середньому 14,2 очка та 6 підбирань за 27,5 хвилин за гру, що є найкращими показниками у його кар'єрі. У 17 іграх у старті він у середньому набирав 18,3 очка та робив 9 підбирань.

Наз Рід був важливою частиною Міннесоти, яка два роки поспіль доходила до фіналу Західної конференції. Він також є одним з трьох гравців, які, виходячи з лави запасних, ннабрали 2 000+очок за останні три роки.

Нагадаємо, що власники 29 клубів НБА схвалили продаж Міннесоти Тімбервулвз Марку Лоре та Алексу Родрігесу.

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