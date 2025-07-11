Слідом за Шаєм: Оклахома виписала нові максимальні контракти іншим лідерам чемпіонської команди
Чет Холмгрен та Джейлен Вільямс стали наступними володарями нових максимальних контрактів з Оклахомою.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Тандер вирішили нагородити своїх зірок максимально можливими грошами, які баскетболісти могли отримати.
ОКС та Холмгрен погодили повністю гарантований 5-річне продовження новачка на 250 мільйонів доларів. Вільямс у свою чергу отримав угоду на такий самий термін, але з більшими грошима, а саме 287 мільйонів.
Ці продовження відбулися після того, як свій максимальний контракт отримав головна зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер. Таким чином, ОКС видали трьом гравцям контракти на загальну суму 822 мільйони доларів.
Нагадаємо, що ця трійця принесла Тандер перший титул чемпіона НБА в новітній історії франшизи.
Раніше стало відомо, що Девін Букер своїм новим контрактом з Фініксом побив рекордну угоду Оклахоми та Шая Гілджес-Александера.