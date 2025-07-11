Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Слідом за Шаєм: Оклахома виписала нові максимальні контракти іншим лідерам чемпіонської команди

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 11:26
Чет Холмгрен
Чет Холмгрен
Оклахома-Сіті Тандер

Чет Холмгрен та Джейлен Вільямс стали наступними володарями нових максимальних контрактів з Оклахомою.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Тандер вирішили нагородити своїх зірок максимально можливими грошами, які баскетболісти могли отримати.

ОКС та Холмгрен погодили повністю гарантований 5-річне продовження новачка на 250 мільйонів доларів. Вільямс у свою чергу отримав угоду на такий самий термін, але з більшими грошима, а саме 287 мільйонів.

Ці продовження відбулися після того, як свій максимальний контракт отримав головна зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер. Таким чином, ОКС видали трьом гравцям контракти на загальну суму 822 мільйони доларів.

Нагадаємо, що ця трійця принесла Тандер перший титул чемпіона НБА в новітній історії франшизи.

Раніше стало відомо, що Девін Букер своїм новим контрактом з Фініксом побив рекордну угоду Оклахоми та Шая Гілджес-Александера.

баскетбол Чет Холмгрен НБА Оклахома-Сіті Тандер Джейлен Вільямс

Оклахома-Сіті Тандер

Букер побив рекорд Гілджес-Александера, підписавши найбільший контракт в історії НБА
Голден Стейт обіграв Лейкерс, Маямі здолав Сан-Антоніо у першому турі Літньої ліги НБА
Власники новоспеченого чемпіона НБА роздумують про продаж франшизи
Супермакс Шая, відрахування Лілларда заради Тернера, Денвер виміняв Валанчюнаса
Гілджес-Александер підписав рекордний контракт з Оклахомою – джерело

Останні новини