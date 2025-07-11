Слідом за Шаєм: Оклахома виписала нові максимальні контракти іншим лідерам чемпіонської команди

Чет Холмгрен та Джейлен Вільямс стали наступними володарями нових максимальних контрактів з Оклахомою.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Тандер вирішили нагородити своїх зірок максимально можливими грошами, які баскетболісти могли отримати.

ОКС та Холмгрен погодили повністю гарантований 5-річне продовження новачка на 250 мільйонів доларів. Вільямс у свою чергу отримав угоду на такий самий термін, але з більшими грошима, а саме 287 мільйонів.

Breaking: Oklahoma City Thunder star and NBA champion Chet Holmgren has agreed to a fully guaranteed five-year maximum rookie contract extension that could reach $250 million, agent Bill Duffy of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/PsdxZq275C — Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2025

Breaking: Oklahoma City Thunder All-NBA star and champion Jalen Williams has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, agents Bill Duffy and Justin Haynes of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/3lwASY42iT — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Ці продовження відбулися після того, як свій максимальний контракт отримав головна зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер. Таким чином, ОКС видали трьом гравцям контракти на загальну суму 822 мільйони доларів.

Нагадаємо, що ця трійця принесла Тандер перший титул чемпіона НБА в новітній історії франшизи.

Раніше стало відомо, що Девін Букер своїм новим контрактом з Фініксом побив рекордну угоду Оклахоми та Шая Гілджес-Александера.