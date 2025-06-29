ЛеБрон Джеймс вирішив залишитися в Лейкерс на наступний сезон

Легендарний форвард ЛеБрон Джеймс ухвалив рішення залишитися в Лос-Анджелес Лейкерс ще на один сезон.

Про це повідомив агент 40-річного баскетболіста Річ Пол, слова якого наводить Шемс Чаранія.

"ЛеБрон розуміє, що Лейкерс будують команду на майбутнє. Але для нього важливо мати реалістичні шанси виграти все", – заявив Пол.

Нагадаємо, цього літа ЛеБрон міг вийти на ринок вільних агентів. Для цього йому потрібно було відмовитися від опції продовження контракту на сезон-2025/26, за який Джеймс отримає 52,6 мільйона доларів.

Джеймс виступає за Лейкерс з 2018 року. У минулому регулярному сезоні ЛеБрон Джеймс взяв участь у 70 матчах, у яких набирав у середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

ЛАЛ вилетіли з постсезону в першому раунді, програвши Міннесоті у п'яти матчах. В останній грі Джеймс зазнав розтягнення хрестоподібної зв'язки лівого коліна.