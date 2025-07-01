Голден Стейт втратив триразового чемпіона, Мемфіс дав Джексону контракт на 240 мільйонів

В ніч на вівторок, 1 липня, в НБА відкрився ринок вільних агентів, який з часом розігнався та видав світу баскетболу багато угод.

Про це повідомляє ESPN.

Перша ж новина стала, з великою ймовірністю, найгучнішою за минулу ніч. Мемфіс Гріззліс погодилися переглянути та перепідписати контракт з Джареном Джексоном-молодшим. Тріпл Джей отримав від франшизи новий п'ятирічний контракт на 240 мільйонів доларів з опцією гравця на останній рік (2029/30).

Доріан Фінні-Сміт залишив Лейкерс заради угоди з Х'юстоном на чотири роки та 53 мільйони. Рокетс вирішили максимізувати ефективність трейду Кевіна Дюранта, вкладаючись в новий ростер.

Також варто зазначити, що Голден Стейт не зміг перепідписати Кевона Луні. Триразовий чемпіон НБА у підсумку опинився в Новому Орлеані, отримавши дворічний контракт на 16 мільйонів.

Даллас частково вирішив проблему травми Кайрі Ірвінга, яка позбавила команду Джейсона Кідда єдиного розігруючого. На цю позицію був підписаний Д'Анджело Расселл (2 роки/13 мільйонів).

Підсумки першого дня ринку вільних агентів 2025 року

Заїр Вільямс повертається в Бруклін (2 роки/12 мільйонів);

Юта відрахувала Джонні Джузенга;

Коллін Гіллеспі підпише гарантований однорічний контракт з Фініксом;

Джо Інглс отримав контракт від Міннесоти (1 рік/3,6 мільйона);

Дей'Рон Шарп повернеться в Бруклін (2 роки/12 мільйонів);

Ніколя Батюм перепідпишеться з Кліпперс (2 роки/11,5 мільйона);

Юта та Джордан Кларксон погодили викуп контракту, захисник підпишеться з Нью-Йорком після того, як залишить ринок відмов;

Джарен Джексон-молодший перепідписався з Мемфісом (5 років/240 мільйонів);

Санті Альдама також залишається в Мемфісі (3 роки/52,5 мільйона);

Доріан Фінні-Сміт опинився в Х'юстоні (4 роки/53 мільйони);

Пол Рід повернувся в Детройт (2 роки/11 мільйонів);

Кем Спенсер залишається в Мемфісі (2 роки/4,5 мільйона);

Лейкерс підписали Джейка ЛаРавію (2 роки/12 мільйонів);

Тре Джонс повернеться в Чикаго (3 роки/24 мільйони);

Д'Анджело Расселл гратиме за Даллас (2 роки/13 мільйонів);

Тай Джером пішов у Мемфіс (3 роки/28 мільйонів);

Кевін Портер-молодший повертається в Мілуокі (2 роки/11 мільйонів);

Брюс Браун знову гратиме за Денвер (1 рік);

Кевон Луні приєднався до Нового Орлеана (2 роки/16 мільйонів);

Люк Корнет поміняв Бостон на Сан-Антоніо (4 роки/41 мільйон);

Клінт Капела повернувся в Х'юстон (3 роки/21,5 мільйона);

Каріс ЛеВерт гратиме за Детройт (2 роки/29 мільйонів);

Кліпперс підписали Брука Лопеса (2 роки/18 мільйонів);

Лука Гарза підписався з Бостоном (2 роки/5,5 мільйона);

Атланта отримала Нікеля Александер-Вокера по сайн-енд-трейду (4 роки/62 мільйони);

Таюс Джонс опинився в Орландо (1 рік/7 мільйонів);

чемпіон Євроліги-2025 та MVP Фіналу чотирьох Найджел Хейс-Девіс підписав однорічний контракт з Фініксом;

Люк Кеннард поповнив склад Атланти (1 рік/11 мільйонів);

Мейсон Пламлі підписався з Шарлотт (1 рік/3,6 мільйона);

Мілуокі повернув Торіана Прінса (2 роки/7,1 мільйона);

Філадельфія підписала Трендона Вотфорда (2 роки/5,3 мільйона);

Гері Трент-молодший перепідписався з Мілуокі (2 роки/7,5 мільйона).

Нагадаємо, що ЛеБрон Джеймс вирішив активувати опцію гравця на останній сезон за контрактом з Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше стало відомо про трейд між нинішньою та колишньою командами Святослава Михайлюка.