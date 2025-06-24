Бостон обміняли гравця-чемпіона у Портленд

Розігруючий Бостона Джру Холідей став гравцем Бостона у результаті великого обміну франшиз.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

Селтікс отримають за свого чемпіона Анферні Саймонса та два піки другого раунду.

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025

Холідей приєднався до Бостона перед стартом сезону-2023/24, за підсумком якого "кельти" стали чемпіонами НБА.

У цьому році захисник регресував по всіх показниках, через що Селтікс готові обміняти 34-річного баскетболіста.

У сезоні-2024/25 Джру Холідей відіграв 66 матчів, у яких набирав у середньому 11,1 очка, 4,3 підбирання та 3,9 передачі. У травні він отримав нагороду за спортивну поведінку, свою другу в кар'єрі.

Напередодні стало відомо про обмін зірки Фінікса Кевіна Дюранта у Х'юстон.