Даллас обрав Флегга, син легенди опинився у Сан-Антоніо: результати першого раунду драфту НБА-2025

Сьогодні, 26 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" відбувся перший раунд драфту НБА 2025 року.

За підсумками лотереї перший пік цьогорічного драфту отримали Даллас Маверікс, які мали всього 1,8% шансу на перемогу. Генменеджер Мавс Ніко Гаррісон вирішив не робити нічого дивного та обрав під першим номером головного проспекта 2025 року в особі Купера Флегга.

Топ-10 піків залишилися у своїх власників, ніхто не став обмінювати свої вибори. Таким чином, Ділан Харпер, син п'ятиразового чемпіона НБА Рона Харпера, опинився у Сан-Антоніо, Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба, Кон Кнюппель гратиме за Шарлотт, а Ейс Бейлі став одноклубником Святослава Михайлюка по Юті.

Результати першого раунду драфту НБА-2025

Даллас – Купер Флегг; Сан-Антоніо – Ділан Харпер; Філадельфія – Ві Джей Еджкомб; Шарлотт – Кон Кнюппель; Юта – Ейс Бейлі; Вашингтон – Тре Джонсон; Новий Орлеан – Джеремая Фірс; Бруклін – Єгор Дьомін; Торонто – Коллін Мюррей-Бойлс; Х'юстон – Хаман Малуач (стане гравцем Фінікса, який отримав цей пік в угоді по Кевіну Дюранту); Портленд – Седрік Ковард (обміняли в Мемфіс на 16-й пік цього драфту, пік першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду); Чикаго – Ноа Ессенг; Атланта – Дерік Квін (обміняли в Новий Орлеан на 23-й пік цього драфту та незахищений пік першого раунду-2026); Сан-Антоніо – Картер Браянт; Оклахома – Томас Сорбер; Мемфіс – Ян Хансен (обміняли в Портленд з піком першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду на Седріка Коварда); Міннесота – Йоан Берінже; Вашингтон – Волтер Клейтон (обміняли в Юту на 21-й пік цього драфту и три піки другого раунду (2025, 2031, 2032)); Бруклін – Нолан Траоре; Маямі – Каспарас Якучіоніс; Юта – Вілл Райлі (обміняли у Вашингтон з трьома піками другого раунду на Волтера Клейтона); Атланта – Дрейк Пауелл (стане гравцем Брукліна в результаті тристороннього обміну Крістапса Порзінгіса); Новий Орлеан – Ейса Ньюелл (обміняли в Атланту з незахищеним піком першого раунду-2026 на 13-й пік цього драфту); Оклахома – Нік Кліффорд (обміняли в Сакраменто); Орландо – Джейс Річардсон; Бруклін – Бен Сараф; Бруклін – Денні Вольф; Бостон – Уго Гонсалес; Фінікс – Ліам МакНілі (обміняли в Шарлотт з Васіліє Міцичем та пік першого раунду-2029 на Марка Вільямса); Кліпперс – Янік Конан Нідерхаузер.

Зазначимо, що це була тільки перша частина повноцінного драфту НБА 2025 року. В ніч на завтра, 27 червня, клуби обиратимуть гравців у межах другого раунду.

Нагадаємо, що під час другого раунду свою путівку в НБА може отримати український баскетболіст Максим Шульга, який брав участь у драфт-комбайні, де здорово себе проявив.