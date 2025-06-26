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Даллас обрав Флегга, син легенди опинився у Сан-Антоніо: результати першого раунду драфту НБА-2025

Олексій Погорелов — 26 червня 2025, 07:28
Драфт НБА 2025 року
Драфт НБА 2025 року
Getty Images

Сьогодні, 26 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" відбувся перший раунд драфту НБА 2025 року.

За підсумками лотереї перший пік цьогорічного драфту отримали Даллас Маверікс, які мали всього 1,8% шансу на перемогу. Генменеджер Мавс Ніко Гаррісон вирішив не робити нічого дивного та обрав під першим номером головного проспекта 2025 року в особі Купера Флегга.

Топ-10 піків залишилися у своїх власників, ніхто не став обмінювати свої вибори. Таким чином, Ділан Харпер, син п'ятиразового чемпіона НБА Рона Харпера, опинився у Сан-Антоніо, Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба, Кон Кнюппель гратиме за Шарлотт, а Ейс Бейлі став одноклубником Святослава Михайлюка по Юті.

Результати першого раунду драфту НБА-2025

  1. Даллас – Купер Флегг;
  2. Сан-Антоніо – Ділан Харпер;
  3. Філадельфія – Ві Джей Еджкомб;
  4. Шарлотт – Кон Кнюппель;
  5. Юта – Ейс Бейлі;
  6. Вашингтон – Тре Джонсон;
  7. Новий Орлеан – Джеремая Фірс;
  8. Бруклін – Єгор Дьомін;
  9. Торонто – Коллін Мюррей-Бойлс;
  10. Х'юстон – Хаман Малуач (стане гравцем Фінікса, який отримав цей пік в угоді по Кевіну Дюранту);
  11. Портленд – Седрік Ковард (обміняли в Мемфіс на 16-й пік цього драфту, пік першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду);
  12. Чикаго – Ноа Ессенг;
  13. Атланта – Дерік Квін (обміняли в Новий Орлеан на 23-й пік цього драфту та незахищений пік першого раунду-2026);
  14. Сан-Антоніо – Картер Браянт;
  15. Оклахома – Томас Сорбер;
  16. Мемфіс – Ян Хансен (обміняли в Портленд з піком першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду на Седріка Коварда);
  17. Міннесота – Йоан Берінже;
  18. Вашингтон – Волтер Клейтон (обміняли в Юту на 21-й пік цього драфту и три піки другого раунду (2025, 2031, 2032));
  19. Бруклін – Нолан Траоре;
  20. Маямі – Каспарас Якучіоніс;
  21. Юта – Вілл Райлі (обміняли у Вашингтон з трьома піками другого раунду на Волтера Клейтона);
  22. Атланта – Дрейк Пауелл (стане гравцем Брукліна в результаті тристороннього обміну Крістапса Порзінгіса);
  23. Новий Орлеан – Ейса Ньюелл (обміняли в Атланту з незахищеним піком першого раунду-2026 на 13-й пік цього драфту);
  24. Оклахома – Нік Кліффорд (обміняли в Сакраменто);
  25. Орландо – Джейс Річардсон;
  26. Бруклін – Бен Сараф;
  27. Бруклін – Денні Вольф;
  28. Бостон – Уго Гонсалес;
  29. Фінікс – Ліам МакНілі (обміняли в Шарлотт з Васіліє Міцичем та пік першого раунду-2029 на Марка Вільямса);
  30. Кліпперс – Янік Конан Нідерхаузер.

Зазначимо, що це була тільки перша частина повноцінного драфту НБА 2025 року. В ніч на завтра, 27 червня, клуби обиратимуть гравців у межах другого раунду.

Нагадаємо, що під час другого раунду свою путівку в НБА може отримати український баскетболіст Максим Шульга, який брав участь у драфт-комбайні, де здорово себе проявив.

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