Даллас обрав Флегга, син легенди опинився у Сан-Антоніо: результати першого раунду драфту НБА-2025
Сьогодні, 26 червня, у Брукліні в "Барклайс Центрі" відбувся перший раунд драфту НБА 2025 року.
За підсумками лотереї перший пік цьогорічного драфту отримали Даллас Маверікс, які мали всього 1,8% шансу на перемогу. Генменеджер Мавс Ніко Гаррісон вирішив не робити нічого дивного та обрав під першим номером головного проспекта 2025 року в особі Купера Флегга.
Топ-10 піків залишилися у своїх власників, ніхто не став обмінювати свої вибори. Таким чином, Ділан Харпер, син п'ятиразового чемпіона НБА Рона Харпера, опинився у Сан-Антоніо, Філадельфія обрала Ві Джея Еджкомба, Кон Кнюппель гратиме за Шарлотт, а Ейс Бейлі став одноклубником Святослава Михайлюка по Юті.
Результати першого раунду драфту НБА-2025
- Даллас – Купер Флегг;
- Сан-Антоніо – Ділан Харпер;
- Філадельфія – Ві Джей Еджкомб;
- Шарлотт – Кон Кнюппель;
- Юта – Ейс Бейлі;
- Вашингтон – Тре Джонсон;
- Новий Орлеан – Джеремая Фірс;
- Бруклін – Єгор Дьомін;
- Торонто – Коллін Мюррей-Бойлс;
- Х'юстон – Хаман Малуач (стане гравцем Фінікса, який отримав цей пік в угоді по Кевіну Дюранту);
- Портленд – Седрік Ковард (обміняли в Мемфіс на 16-й пік цього драфту, пік першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду);
- Чикаго – Ноа Ессенг;
- Атланта – Дерік Квін (обміняли в Новий Орлеан на 23-й пік цього драфту та незахищений пік першого раунду-2026);
- Сан-Антоніо – Картер Браянт;
- Оклахома – Томас Сорбер;
- Мемфіс – Ян Хансен (обміняли в Портленд з піком першого раунду-2028 (Орландо) та два піки другого раунду на Седріка Коварда);
- Міннесота – Йоан Берінже;
- Вашингтон – Волтер Клейтон (обміняли в Юту на 21-й пік цього драфту и три піки другого раунду (2025, 2031, 2032));
- Бруклін – Нолан Траоре;
- Маямі – Каспарас Якучіоніс;
- Юта – Вілл Райлі (обміняли у Вашингтон з трьома піками другого раунду на Волтера Клейтона);
- Атланта – Дрейк Пауелл (стане гравцем Брукліна в результаті тристороннього обміну Крістапса Порзінгіса);
- Новий Орлеан – Ейса Ньюелл (обміняли в Атланту з незахищеним піком першого раунду-2026 на 13-й пік цього драфту);
- Оклахома – Нік Кліффорд (обміняли в Сакраменто);
- Орландо – Джейс Річардсон;
- Бруклін – Бен Сараф;
- Бруклін – Денні Вольф;
- Бостон – Уго Гонсалес;
- Фінікс – Ліам МакНілі (обміняли в Шарлотт з Васіліє Міцичем та пік першого раунду-2029 на Марка Вільямса);
- Кліпперс – Янік Конан Нідерхаузер.
Зазначимо, що це була тільки перша частина повноцінного драфту НБА 2025 року. В ніч на завтра, 27 червня, клуби обиратимуть гравців у межах другого раунду.
Нагадаємо, що під час другого раунду свою путівку в НБА може отримати український баскетболіст Максим Шульга, який брав участь у драфт-комбайні, де здорово себе проявив.