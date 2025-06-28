Флегг: Радий, що в статусі першого піку драфту я не буду центром проєкту Далласа

Перший пік драфту НБА 2025 року Купер Флегг взяв участь у своїй першій пресконференції в статусі гравця Даллас Маверікс.

Слова 18-річного форварда наводить ESPN.

У ніч на 26 червня Даллас скористався своїм першим вибором на драфті, щоб забрати головного проспекта 2025 року.

Під час пресконференції в тренувальному комплексі Маверікс Купер висловив радість тому, що в наступному сезоні на ньому не буде акцентована вся увага.

"Багато людей у такій позиції або в такій ситуації не мають подібної можливості. Тому я відчуваю себе справді благословенним і вдячним за те, що я опинився саме в такій ситуації. Я просто з нетерпінням чекаю, щоб стати "губкою". Приїхавши сюди, я з нетерпінням чекаю на те, щоб просто вчитися, вбирати все це і вчитися у хлопців, які старші і пройшли через все це раніше. Ці хлопці мають стільки знань. Вони через стільки всього пройшли і мають стільки досвіду, що для мене це просто неймовірна можливість вчитися і розвиватися під їхнім керівництвом", – зізнався Флегг.

Читайте також : Бостон Селтікс обрали Шульгу у другому раунді драфту НБА-2025

Новими партнерами Купера Флегга будуть три зірки, які в сумі виграли шість титулів чемпіона НБА та 24 рази їздили на Матч всіх зірок – це Кайрі Ірвінг, Ентоні Девіс та Клей Томпсон.

Нагадаємо, що майбутня контракт новачка Купера Флегга з Далласом стане найдорожчим в історії НБА.

Раніше стало відомо, що Кайрі Ірвінг відмовився від опції гравця, щоб підписати тривалу угоду з Маверікс.