Флегг: Радий, що в статусі першого піку драфту я не буду центром проєкту Далласа
Перший пік драфту НБА 2025 року Купер Флегг взяв участь у своїй першій пресконференції в статусі гравця Даллас Маверікс.
Слова 18-річного форварда наводить ESPN.
У ніч на 26 червня Даллас скористався своїм першим вибором на драфті, щоб забрати головного проспекта 2025 року.
Під час пресконференції в тренувальному комплексі Маверікс Купер висловив радість тому, що в наступному сезоні на ньому не буде акцентована вся увага.
"Багато людей у такій позиції або в такій ситуації не мають подібної можливості. Тому я відчуваю себе справді благословенним і вдячним за те, що я опинився саме в такій ситуації.
Я просто з нетерпінням чекаю, щоб стати "губкою". Приїхавши сюди, я з нетерпінням чекаю на те, щоб просто вчитися, вбирати все це і вчитися у хлопців, які старші і пройшли через все це раніше.
Ці хлопці мають стільки знань. Вони через стільки всього пройшли і мають стільки досвіду, що для мене це просто неймовірна можливість вчитися і розвиватися під їхнім керівництвом", – зізнався Флегг.
Новими партнерами Купера Флегга будуть три зірки, які в сумі виграли шість титулів чемпіона НБА та 24 рази їздили на Матч всіх зірок – це Кайрі Ірвінг, Ентоні Девіс та Клей Томпсон.
Нагадаємо, що майбутня контракт новачка Купера Флегга з Далласом стане найдорожчим в історії НБА.
Раніше стало відомо, що Кайрі Ірвінг відмовився від опції гравця, щоб підписати тривалу угоду з Маверікс.