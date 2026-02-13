Українська правда
Мілан-Кортіна. День 7. Фінал для Марсака та спринт в біатлоні

Владислав Дудка — 13 лютого 2026, 01:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Мілан-Кортіна. День 7. Фінал для Марсака та спринт в біатлоні

Життя продовжується, продовжуються й Олімпійські ігри на спортивних аренах півночі Італії. В п'ятницю на нас очікує сьомий змагальний день, протягом якого будуть розіграні сім комплектів нагород.

"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпіаді в Мілані-Кортіні.

Виступи українців 13 лютого

Сьогоднішня програма не така насичена, як у попередні дні – всього три старти за участю українців. Могло бути більше, але Владислава Гераскевича дискваліфікували за "шолом пам'яті" і фінальні заїзди в скелетоні пройдуть без українця…

  • 13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль).

В гонці з роздільним стартом вільним стилем на 10 км вийдуть на старт двоє українців: Дмитро Драгун та Олександр Лісогор.

Змагатися з дворазовим чемпіоном ОІ-2026 Йоханнесом Клебом в українців навряд вийде, але свою гонку наш дует має пробігти. Лісогор отримав другий стартовий номер, а Драгун стартуватиме 71-м, через 20 хвилин після партнера по команді.

Олександр Лісогор
Олександр Лісогор
Getty Images
  • 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

Квартет українців вийде на старт спринту в біатлоні. Згідно з офіційним сайтом змагань наша заявка виглядає наступним чином: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко.

В цьому сезоні найкращим результатом в спринті серед українців може похизуватися Віталій Мандзин, який став 15-м на етапі Кубку світу в Обергофі.

Лідером сезону в спринті є італієць Томмазо Джакомель, на якого буде шалений тиск домашніх трибун. Саме його в компанії з лідером Кубку світу французом Перро та норвежцем Ботном букмекери називають головними фаворитами гонки.

Віталій Мандзин

Віталій Мандзин

Getty Images
  • 20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма.

В цьому виді Україну представляє Кирило Марсак, який досить сильно провів коротку програму, показавши 11-й результат. В довільній програмі українець представить свою програму під композицію I'm Tired, The Feels by Labrinth, Zendaya.

Фаворитом фіналу є американець з російським корінням Ілля Малінін.

Кирило Марсак
Кирило Марсак
УФФК

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

  • 13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
  • 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки
  • 15:46. 🥇Сноуборд. Крос, жінки. Фінал
  • 17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
  • 20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма
  • 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
  • 22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)

Повний розклад дня 13 лютого

  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – США. Груповий етап (сесія 3)
  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Італія. Груповий етап (сесія 3)
  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Китай – Норвегія. Груповий етап (сесія 3)
  • 10:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Чехія. Груповий етап (сесія 3)
  • 11:00. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 1)
  • 11:55. Сноуборд. Крос, жінки (рейтинговий заїзд 2)
  • 13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
  • 13:10. Хокей. Чоловіки. Італія – Словаччина, груповий етап (B)
  • 13:10. Хокей. Чоловіки. Фінляндія – Швеція, груповий етап (C)
  • 14:30. Сноуборд. Крос, жінки. 1/8 фіналу
  • 15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки
  • 15:03. Сноуборд. Крос, жінки. Чвертьфінали
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Данія – Швеція. Груповий етап (сесія 3)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Китай – Швейцарія. Груповий етап (сесія 3)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. США – Канада. Груповий етап (сесія 3)
  • 15:05. Керлінг. Жінки. Велика Британія – Корея. Груповий етап (сесія 3)
  • 15:24. Сноуборд. Крос, жінки. Півфінали
  • 15:41. Сноуборд. Крос, жінки. Малий фінал
  • 15:46. 🥇Сноуборд. Крос, жінки. Фінал
  • 17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
  • 17:00. Скелетон. Жінки (заїзд 1)
  • 17:40. Хокей. Чоловіки. Франція – Чехія, груповий етап (A)
  • 17:40. Хокей. Жінки. Чехія – Швеція. Чвертьфінал
  • 18:45. Скелетон. Жінки (заїзд 2)
  • 20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Швейцарія – Китай. Груповий етап (сесія 4)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – Норвегія. Груповий етап (сесія 4)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Німеччина – Італія. Груповий етап (сесія 4)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Швеція. Груповий етап (сесія 4)
  • 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
  • 20:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 3)
  • 20:58. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 2)
  • 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)
  • 22:10. Хокей. Чоловіки. Канада – Швейцарія, груповий етап (B)
  • 22:10. Хокей. Жінки. США – Італія. Чвертьфінал
  • 22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)
