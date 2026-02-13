Мілан-Кортіна. День 7. Фінал для Марсака та спринт в біатлоні

Життя продовжується, продовжуються й Олімпійські ігри на спортивних аренах півночі Італії. В п'ятницю на нас очікує сьомий змагальний день, протягом якого будуть розіграні сім комплектів нагород.

"Чемпіон" анонсує черговий змагальний день на Олімпіаді в Мілані-Кортіні.

Виступи українців 13 лютого

Сьогоднішня програма не така насичена, як у попередні дні – всього три старти за участю українців. Могло бути більше, але Владислава Гераскевича дискваліфікували за "шолом пам'яті" і фінальні заїзди в скелетоні пройдуть без українця…

13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль).

В гонці з роздільним стартом вільним стилем на 10 км вийдуть на старт двоє українців: Дмитро Драгун та Олександр Лісогор.

Змагатися з дворазовим чемпіоном ОІ-2026 Йоханнесом Клебом в українців навряд вийде, але свою гонку наш дует має пробігти. Лісогор отримав другий стартовий номер, а Драгун стартуватиме 71-м, через 20 хвилин після партнера по команді.

Олександр Лісогор Getty Images

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

Квартет українців вийде на старт спринту в біатлоні. Згідно з офіційним сайтом змагань наша заявка виглядає наступним чином: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко.

В цьому сезоні найкращим результатом в спринті серед українців може похизуватися Віталій Мандзин, який став 15-м на етапі Кубку світу в Обергофі.

Лідером сезону в спринті є італієць Томмазо Джакомель, на якого буде шалений тиск домашніх трибун. Саме його в компанії з лідером Кубку світу французом Перро та норвежцем Ботном букмекери називають головними фаворитами гонки.

Віталій Мандзин Getty Images

20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма.

В цьому виді Україну представляє Кирило Марсак, який досить сильно провів коротку програму, показавши 11-й результат. В довільній програмі українець представить свою програму під композицію I'm Tired, The Feels by Labrinth, Zendaya.

Фаворитом фіналу є американець з російським корінням Ілля Малінін.

Кирило Марсак УФФК

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

13:00. 🥇Лижні гонки. Чоловіки, роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

15:00. 🥇Біатлон. Спринт (10 км), чоловіки

15:46. 🥇Сноуборд. Крос, жінки. Фінал

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м

20:00. 🥇Фігурне катання. Одинаки, довільна програма

21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:14. 🥇Скелетон. Чоловіки (заїзд 4)

Повний розклад дня 13 лютого