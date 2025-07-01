Юта Джаз гарантували контракт Михайлюка на сезон-2025/26

Український свінгмен Юти Джаз Святослав Михайлюк продовжить виступати за франшизу із Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє журналіст Майкл Скотто.

Згідно з джерелом, Юта вирішила гарантувати другий рік контракту 28-річного баскетболіста, за який він заробить 3,675 мільйона доларів.

The Utah Jazz have guaranteed the $3.68 million non-guaranteed salary of Svi Mykhailiuk for the 2025-26 season, @hoopshype has learned. — Michael Scotto (@MikeAScotto) June 30, 2025

Святослав Михайлюк приєднався до Джаз минулого літа, підписавши чотирирічну угоду на 15,05 мільйона. Проте тільки перший сезон за цим контрактом був гарантований. За сезон-2024/25 Свят заробив 3,5 мільйона.

У минулому регулярному сезоні Михайлюк взяв участь у 38 матчах (13 у старті), у яких набирав у середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2 передачі за реалізації 48% кидків з гри, 34% триочкових та 80% штрафних.

Нагадаємо, що перед стартом сезону-2025/26 Святослав Михайлюк вирішив змінити свій ігровий номер.

Раніше стало відомо про всі угоди, що були укладені в перший день роботи ринку вільних агентів 2025 року.