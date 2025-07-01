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Юта Джаз гарантували контракт Михайлюка на сезон-2025/26

Олексій Погорелов — 1 липня 2025, 08:21
Юта Джаз гарантували контракт Михайлюка на сезон-2025/26
Святослав Михайлюк
Юта Джаз

Український свінгмен Юти Джаз Святослав Михайлюк продовжить виступати за франшизу із Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє журналіст Майкл Скотто.

Згідно з джерелом, Юта вирішила гарантувати другий рік контракту 28-річного баскетболіста, за який він заробить 3,675 мільйона доларів.

Святослав Михайлюк приєднався до Джаз минулого літа, підписавши чотирирічну угоду на 15,05 мільйона. Проте тільки перший сезон за цим контрактом був гарантований. За сезон-2024/25 Свят заробив 3,5 мільйона.

У минулому регулярному сезоні Михайлюк взяв участь у 38 матчах (13 у старті), у яких набирав у середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2 передачі за реалізації 48% кидків з гри, 34% триочкових та 80% штрафних.

Нагадаємо, що перед стартом сезону-2025/26 Святослав Михайлюк вирішив змінити свій ігровий номер.

Раніше стало відомо про всі угоди, що були укладені в перший день роботи ринку вільних агентів 2025 року.

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