Старт сезону без "Короля": Лейкерс не зможуть розраховувати на ЛеБрона у перших матчах регулярки

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустить стартовий відрізок нової кампанії НБА через травму.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, у Джеймса діагностували защемлення сідничного нерва, через що 40-річний баскетболіст перебуватиме поза грою протягом наступних 3-4 тижнів. Таким чином, "Король" не зможе зіграти проти Голден Стейт Ворріорз у першому матчі Лейкерс, які відкриватимуть новий сезон НБА. Цей поєдинок відбудеться в ніч на 22 жовтня. Це буде перший випадок у 23-річній кар'єрі ЛеБрона, коли він пропустить стартову гру кампанії.

Варто зазначити, що ЛеБрон Джеймс пропустив перші дві передсезонні гри "озерників" і ще не взяв участі в повноцінному тренуванні через виявлену проблему з нервом.

