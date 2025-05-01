Фіналіст конкурсу данків НБА-2025 був визнаний новачком року

Захисник Сан-Антоніо Сперс Стефон Касл став володарем Трофею Вілта Чемберлена як найкращий новачок року НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт ліги.

У регулярному сезоні Касл в середньому набирав 14.7 очка, робив 3.7 підбирання, 4.1 передачі та 0.91 перехоплення за 26.7 хвилини в 81 грі.

Він став лідером серед новачків за середньою кількістю очок, посів четверте місце за кількістю передач та шосте місце за кількістю перехоплень. Стефон також набрав найбільше очок (1190), перехоплень (74) і штрафних кидків (249) серед новачків.

Стефон Касл став тільки четвертим гравцем, який отримав нагороду "Новачок року НБА" у складі Сперс, приєднавшись до Девіда Робінсона (1989/90), Тіма Данкана (1997/98) та лауреата минулого сезону Віктора Вембаньями (2023/24).

Завдяки цьому "шпори" стали другою командою в історії, гравці якої були визнані найкращими новачками року два сезони поспіль. Раніше цим могла похвалитися лише Міннесота (Ендрю Віггінс, 2014/15 та Карл-Ентоні Таунс, 2015/16).

У голосуванні за нагороду 20-річний баскетболіст отримав 482 очки. Він випередив Заккарі Рісаше з Атланти (245 очок) та Джейлена Веллса з Мемфіса (123 очки).

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, НБА також назвала ім'я баскетболіста, якого визнали найбільш прогресуючим гравцем року.