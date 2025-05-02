Кінець епохи: Грегг Попович залишив посаду тренера Сан-Антоніо Сперс

Сан-Антоніо Сперс приєдналися до команд, які шукатимуть нового головного тренера, адже Грегг Попович не повернеться до виконання своїх обов'язків на чолі "шпор".

Про це повідомляє сайт НБА.

У листопаді минулого року 76-річний фахівець переніс інсульт, через що команда залишилася без головного тренера. Ці обов'язки виконував асистент Поповича Мітч Джонсон. До того ж, у квітні Попович втратив свідомість у ресторані, через що його ненадовго госпіталізували.

Через сукупність всіх факторів організація прийняла рішення, що Попович залишить посаду головного тренера Сан-Антоніо. Натомість він повністю сфокусується на роботі у фронт-офісі в ролі президента команди.

"Хоча моя любов і пристрасть до гри залишаються, я вирішив, що настав час піти з посади головного тренера. Я назавжди вдячний чудовим гравцям, тренерам, персоналу та вболівальникам, які дозволили мені служити їм на посаді головного тренера “шпор”, і я радий можливості продовжувати підтримувати організацію, громаду та місто, які так багато значать для мене", – сказав Попович у заяві.

Coach Pop transitions to Spurs President of Basketball Operations pic.twitter.com/q8HwqDTB53 — San Antonio Spurs (@spurs) May 2, 2025

Thank you, Coach Pop, for your brilliance on and off the court. We look forward to our next chapter together. pic.twitter.com/4x6AFpSmQM — San Antonio Spurs (@spurs) May 2, 2025

Грегг Попович провів в ролі тренера Сан-Антоніо 29 сезонів. Після сезону-1987/88 він приєднався до організація в якості асистента Ларрі Брауна. На цій посаді він перебував до 1992 року, поки весь тренерський штаб не був звільнений.

Після короткого періоду роботи в Голден Стейт, Грегг повернувся до Сан-Антоніо у 1994 році, отримавши посади генерального менеджера та віцепрезидента з баскетбольних операцій.

Через поганий старт команди (3-15) у сезоні-1996/97 Попович звільнив головного тренера Боба Гілла і сам став біля керма команди, де перебував донині.

За 29 сезонів на чолі Сан-Антоніо Грегг Попович привів команду до п'яти титулів чемпіона НБА. Його тричи визнавали тренером року, а також він чотири рази був головним тренером команди Матчу всіх зірок.

Йому також належить статус найстаршого тренера в історії НБА. У 2023 році Грегга ввели в Зал слави баскетболу. Влітку того ж року він підписав п'ятирічне продовження контракту з франшизою.

На його рахунку рекордні 1 422 перемоги в межах регулярного сезону НБА. Попович посідає третє місце за кількістю перемог у плейоф і є одним з п'яти тренерів, які виграли щонайменше п'ять титулів, разом з Філом Джексоном (11), Редом Ауербахом (9), Джоном Кундла (5) і Петом Райлі (5).

Без Грегга Поповича Сан-Антоніо завершив регулярний сезон-2024/25 на тринадцятому місці таблиці Західної конференції з балансом перемог 34-48.

Нагадаємо, що Стефон Касл, якого Сперс задрафтували минулого року, виграв нагороду найкращого новачка сезону.