Немає причин хвилюватися, – Керр не поспішає з продовження свого спливаючого контракту з Голден Стейт
Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр не поспішає з ухваленням рішення щодо продовження співпраці з франшизою.
Про це повідомляє ESPN.
Наступний сезон НБА стане для Керра останнім за чинним контрактом з Голден Стейт. Незважаючи на це, 60-річний фахівець не вважає необхідністю вже зараз сідати за стіл переговорів з керівництвом клубу, щоб обговорити нову угоду.
"Я дуже спокійно ставлюся до того, що до кінця мого контракту залишився рік. У мене повне взаєморозуміння з (генеральним менеджером) Майком (Данліві) і (власником) Джо (Лейкобом). Ми це обговорили – немає причин для дискусій чи занепокоєння. Це такий момент у наших відносинах, коли просто подивимося, як все буде наприкінці року.
Я люблю свою роботу. Я люблю те, чим займаюся щодня. Не можу дочекатися, коли потраплю до тренувального центру. Сподіваюся, що пробуду тут ще кілька років. Але я думаю, що для організації і для мене має сенс подивитися, де ми будемо наприкінці року – де будуть вони і де буду я. Сподіваюся, це означатиме, що ми продовжимо, що ми продовжимо з цією групою гравців, це було б чудово. Але мені подобається те, що ми можемо вирышувати це питання так, як хочемо.
Я не очікую жодних переговорів протягом сезону. Хто знає, може, все це колись станеться, і вони прийдуть до мене. Але я анітрохи не переймаюся цим. Я не думаю про це. Я просто вважаю, що для нас усіх почекати – це цілком логічно", – сказав Керр.
Стів Керр очолив Голден Стейт Ворріорз перед початком сезону-2014/15. У перший же рік своєї роботи з командою Керр привів "воїнів" до титулу чемпіона НБА. Загалом Стів здобув із ГСВ чотири чемпіонські "гайки", а ще дві він програв у фіналах з Клівлендом (2016) та Торонто (2019).
