Немає причин хвилюватися, – Керр не поспішає з продовження свого спливаючого контракту з Голден Стейт

Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр не поспішає з ухваленням рішення щодо продовження співпраці з франшизою.

Про це повідомляє ESPN.

Наступний сезон НБА стане для Керра останнім за чинним контрактом з Голден Стейт. Незважаючи на це, 60-річний фахівець не вважає необхідністю вже зараз сідати за стіл переговорів з керівництвом клубу, щоб обговорити нову угоду.

"Я дуже спокійно ставлюся до того, що до кінця мого контракту залишився рік. У мене повне взаєморозуміння з (генеральним менеджером) Майком (Данліві) і (власником) Джо (Лейкобом). Ми це обговорили – немає причин для дискусій чи занепокоєння. Це такий момент у наших відносинах, коли просто подивимося, як все буде наприкінці року.

Я люблю свою роботу. Я люблю те, чим займаюся щодня. Не можу дочекатися, коли потраплю до тренувального центру. Сподіваюся, що пробуду тут ще кілька років. Але я думаю, що для організації і для мене має сенс подивитися, де ми будемо наприкінці року – де будуть вони і де буду я. Сподіваюся, це означатиме, що ми продовжимо, що ми продовжимо з цією групою гравців, це було б чудово. Але мені подобається те, що ми можемо вирышувати це питання так, як хочемо.

Я не очікую жодних переговорів протягом сезону. Хто знає, може, все це колись станеться, і вони прийдуть до мене. Але я анітрохи не переймаюся цим. Я не думаю про це. Я просто вважаю, що для нас усіх почекати – це цілком логічно", – сказав Керр.