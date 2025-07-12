Декілька клубів НБА сподіваються обміняти ЛеБрона

Декілька клубів НБА хочуть бачити в своєму складі лідера Лос Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Про це пише ESPN.

Повідомляється, що ЛеБрон незадоволений через відсутність пропозиції щодо продовження контракту від Лейкерс. Цією ситуацією хочуть скористатися декілька клубів, які хочуть обміняти зіркового американця. Серед них, зокрема, Голден Стейт.

40-річний Джеймс активував опцію гравця на суму 52,6 мільйона доларів. У минулому сезоні він у середньому набирав 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі за матч.

Раніше менеджерка Дончича розповіла про ставлення Луки до ЛеБрона.