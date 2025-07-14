Денвер оголосив про обмін досвідченого литовського центрового
Йонас Валанчюнас (по центру)
Денвер офіційно підтвердив про обмін литовського центрового Йонаса Валанчюнаса.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Йонаса Валанчюнаса обміняли в Сакраменто на Даріо Шарича. На литовця також претендував грецький Панатінайкос.
У минулому сезоні за Сакраменто Йонас зіграв 32 матчі, набираючи в середньому 8,7 очка та 7,0 підбирання.
Раніше повідомлялося, що Йокич відклав підписання нового контракту з Денвером.