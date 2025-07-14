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Денвер оголосив про обмін досвідченого литовського центрового

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 14:32
Денвер оголосив про обмін досвідченого литовського центрового
Йонас Валанчюнас (по центру)
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Денвер офіційно підтвердив про обмін литовського центрового Йонаса Валанчюнаса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Йонаса Валанчюнаса обміняли в Сакраменто на Даріо Шарича. На литовця також претендував грецький Панатінайкос.

У минулому сезоні за Сакраменто Йонас зіграв 32 матчі, набираючи в середньому 8,7 очка та 7,0 підбирання.

Раніше повідомлялося, що Йокич відклав підписання нового контракту з Денвером.

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