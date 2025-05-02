Життя після Поповича: Сан-Антоніо назвав ім'я нового головного тренера

Мітч Джонсон, який більшу частину минулого регулярного сезону НБА виконував обов'язки головного тренера Сан-Антоніо, позбувся приставки в.о.

Про це повідомляє сайт ліги.

Техаська організація вирішила не займатися пошуками нового головного тренера. Натомість, "шпори" довірилися вже колишньому асистенту Грегга Поповича, який до цього дня вимушено керував командою.

"Я щиро вдячний і вважаю за честь отримати цю неймовірну можливість. Я вдячний тренеру Попу, Ар Си Б'юфорду і всім в клубі за довіру продовжувати нашу культуру. Я обіцяю віддати цій відповідальності все, що в мене є, щоб вболівальники "шпор" пишалися мною", – сказав новоспечений головний тренер.

Мітч Джонсон став дев'ятнадцятим тренером в історії франшизи з Техасу. До роботи в Сан-Антоніо 38-річний фахівець попрацював один сезон (2015/16) асистентом тренера Університету Портленда.

Джонсон приєднався до організації Сперс в 2016 році в ролі асистента тренера Остін Сперс, фарм-клубу Сан-Антоніо в G-Лізі. Він допоміг команді здобути чемпіонство у 2018 році. Останні шість сезонів Джонсон був одним з асистентів Поповича.

У листопаді минулого року Мітч взяв на себе керівництво командою після того, як Грегг Попович переніс інсульт. За нього "шпори" провели 77 матчів, з яких 32 завершилися перемогою. Команда не змогла потрапити до постсезону, фінішувавши на Заході тринадцятою.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, Сан-Антоніо Сперс повідомили, що Грегг Попович не повернеться до ролі головного тренера команди. Легендарний наставник перейде до роботи у фронт-офісі клубу.