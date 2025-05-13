Даллас Маверікс виграв драфт-лотерею, маючи всього 1,8% на перемогу

У місті Чикаго відбулася лотерея драфту-2025 Національної баскетбольної асоціації. Переможцем став Даллас Маверікс, саме цей клуб обиратиме першим на майбутньому ярмарку талантів.

Про це повідомляє пресслужба Національної баскетбольної ліги.

Маверікс ще ніколи не отримували перший пік за всю історію франшизи. Клуб був заснований у 1980 році. Їхні шанси на перемогу складали всього 1,8%.

Техасці минулий сезон завершили з показником 39-43.

Найкращі шанси на здобуття першого місця на драфті (по 14%) мали Юта Джаз (17-65), Вашингтон Візардс (18-64) та Шарлотт Хорнетс (19-63).

Шанси команд на пік №1 перед драфт-лотереєю:

NBA

Підсумкова послідовність виборів після драфт-лотереї:

NBA

Драфт-2025 відбудеться 25-26 червня на арені "Барклайс Центр" у Брукліні. Головним претендентом на перший пік вважається форвард команди Дюк Блу Девілз Купер Флегг.

Драфт НБА – це щорічна подія, під час якої команди Національної баскетбольної асоціації NBA обирають нових гравців, зазвичай молодих талантів із коледжів США, європейських клубів чи інших ліг світу.