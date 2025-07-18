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Повернення додому: Ліллард погодився на контракт із Портлендом

Олексій Погорелов — 18 липня 2025, 07:10
Деміан Ліллард
Деміан Ліллард
Getty Images

Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА Деміан Ліллард знову виступатиме у складі Портленда.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, 35-річний розігруючий погодив з Трейл Блейзерс трирічний контракт на 42 мільйони доларів. На останній сезон (2027/28) у Дейма буде опція гравця. Більше того, він отримав право блокувати свій обмін.

Ліллард перебував у статусі вільного агента після того, як він погодив із Мілуокі викуп контракту на 113 мільйонів доларів. Це трапилося через те, що баскетболіст порвав ахіллове сухожилля у четвертому матчі першого рааундуплейоф проти Індіани та пропустить сезон-2025/26.

Повернення до франшизи та Портленду, де проживає його сім'я та діти, було найважливішим для Деміана. Він також отримав кілька пропозицій у вигляді виключень середнього рівня і мінімальних контрактів від інших команд, але гравець вирішив повернутися до рідної команди.

Варто зазначити, що Дейм віддав Портленду 11 років своєї кар'єри в НБА. ПТБ обрали його під шостим піком на драфті 2012 року. Влітку 2023 року Лілларда обміняли в Мілуокі за його ж проханням.

Ліллард вісім разів виводив Портленд до плейоф, включаючи фінал Західної конференції у сезоні-2018/19. Він посідає перше місце в історії клубу за кількістю набраних очок (19 376) і реалізованих триочкових (2 387), а також друге місце за кількістю передач (5 151).

Враховуючи регулярний сезон і плейоф, Ліллард провів сім 55-очкових матчів у складі Трейл Блейзерс. Жоден інший гравець в історії франшизи не має такого показника.

Нагадаємо, що Бредлі Біл приєднається до Кліпперс після того, як він домовився про викуп контракту з Фініксом.

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Деміан Ліллард

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