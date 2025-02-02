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Великий трейд в НБА: Лука Дончич стане гравцем Лейкерс

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 08:10
Великий трейд в НБА: Лука Дончич стане гравцем Лейкерс
Лука Дончич
Instagram Луки Дончича

Зірка Даллас Маверікс Лука Дончич може невдовзі приєднатись до Леброна Джеймса у Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.

Клуби готують великий тристоронній обмін, в результаті якого словенський захисник разом із Клебером та Моррісом стануть гравцями у Лейкерс.

У зворотному напрямку відправляться Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Цікаво, що представники Маверікс першими звернулись до Лейкерс із подібною пропозицією. Боси франшизи з Лос-Анджелесу впевнені, що Дончич може стати обличчам команди на довгі роки.

Окрім того, до Юти, за яку грає Святослав Михайлюк, приєднається Джастін Худ-Шифіно з Лейкерс, та гравці другого драфт-піку Кліпперс та Далласа.

Зазначимо, що раніше на підписання Дончича претендував Маямі Хіт, який нещодавно вкотре відсторонив Батлера від команди.

Клебер Лос-Анджелес Лейкерс Морріс Лука Дончич НБА

Клебер

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