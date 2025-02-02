Великий трейд в НБА: Лука Дончич стане гравцем Лейкерс
Зірка Даллас Маверікс Лука Дончич може невдовзі приєднатись до Леброна Джеймса у Лос-Анджелес Лейкерс.
Про це повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.
Клуби готують великий тристоронній обмін, в результаті якого словенський захисник разом із Клебером та Моррісом стануть гравцями у Лейкерс.
У зворотному напрямку відправляться Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.
Цікаво, що представники Маверікс першими звернулись до Лейкерс із подібною пропозицією. Боси франшизи з Лос-Анджелесу впевнені, що Дончич може стати обличчам команди на довгі роки.
Окрім того, до Юти, за яку грає Святослав Михайлюк, приєднається Джастін Худ-Шифіно з Лейкерс, та гравці другого драфт-піку Кліпперс та Далласа.
Зазначимо, що раніше на підписання Дончича претендував Маямі Хіт, який нещодавно вкотре відсторонив Батлера від команди.