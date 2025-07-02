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Отримав великий контракт та зламався: Джексон ризикує пропустити до 5 місяців

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 16:36
Джарен Джексон-молодший
Джарен Джексон-молодший
Мемфіс Гріззліс

Зірковий бігмен Мемфіса Джарен Джексон-молодший зазнав травми великого пальця правої ноги.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ця травма змусить 25-річного баскетболіста лягти на операційний стіл. Відновлення гравця займе від 4 до 5 місяців. У найгіршому випадку Тріпл Джей ризикує пропустити старт наступного сезону.

Ця новина прйишла всього через денб після того, як Джексон отримав від Мемфіса максимальне продовження контракту на 5 років та 240 мільйонів доларів.

У минулому регулярному сезоні Джарен Джексон зіграв 74 матчі, у яких набирав у середньому 22,2 очка, 5,6 підбирання, 1,5 блок-шота та 1,2 перехоплення.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами другого дня роботи ринку вільних агентів НБА 2025 року.

Раніше стало відомо, що Юта гарантувала другий рік чотирирічного контракту Святослава Михайлюка.

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