Отримав великий контракт та зламався: Джексон ризикує пропустити до 5 місяців

Зірковий бігмен Мемфіса Джарен Джексон-молодший зазнав травми великого пальця правої ноги.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ця травма змусить 25-річного баскетболіста лягти на операційний стіл. Відновлення гравця займе від 4 до 5 місяців. У найгіршому випадку Тріпл Джей ризикує пропустити старт наступного сезону.

Ця новина прйишла всього через денб після того, як Джексон отримав від Мемфіса максимальне продовження контракту на 5 років та 240 мільйонів доларів.

У минулому регулярному сезоні Джарен Джексон зіграв 74 матчі, у яких набирав у середньому 22,2 очка, 5,6 підбирання, 1,5 блок-шота та 1,2 перехоплення.

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