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Сакраменто Кінгз визначився з тренером на наступний сезон

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 19:31
Сакраменто Кінгз визначився з тренером на наступний сезон
Даг Крісті
X.com/ShamsCharania

Команда Національної баскетбольної асоціації Сакраменто Кінгз і тренер Даг Крісті погодили новий контракт, який буде довготривалим.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

54-річний фахівець очолив "королів" у грудні минулого року, коли керівництво Сакраменто звільнило Майка Брауна.

Під керівництвом Крісті Кінгз здобули 27 перемог при 24 поразках. Клуб не зміг вийти в плейоф.

Крісті з 2000 до 2005 року виступав за цю команду в якості гравця.

Нагадаємо, Клівленд Кавальєрс переписали на себе кілька результативних рекордів НБА в межах постсезону.

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