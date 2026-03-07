Кривавий реванш у Лас-Вегасі: Голловей і Олівейра зійдуться за титул BMF на UFC 326
У ніч на 8 березня світ змішаних єдиноборств знову прикує увагу до Лас-Вегаса. На арені T-Mobile Arena відбудеться номерний турнір UFC 326, головною подією якого стане гучний реванш за титул BMF. У клітці зійдуться чинний володар пояса Макс Голловей та один із найнебезпечніших фінішерів в історії UFC Чарльз Олівейра.
Їхня перша зустріч відбулася ще у 2015 році і завершилася достроковою перемогою Холловея через травму суперника, однак за десять років обидва бійці пройшли величезний шлях і тепер готові написати нову главу свого протистояння.
Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.
Голловей vs Олівейра
Сьогоднішній Макс Холловей є одним із найвитриваліших і найнебезпечніших ударників у світі ММА. Американець славиться неймовірним темпом, постійним тиском і здатністю буквально засипати суперників серіями ударів. Його стиль побудований на об'ємі: Голловей рідко робить ставку на один нокаутуючий постріл, натомість поступово розбирає опонента, змушуючи його працювати на межі можливостей протягом усіх раундів.
Макс також відмінно рухається, чудово контролює дистанцію і має один із найкращих показників точних ударів в історії промоушену Ultimate Fighting Championship. Його кардіо дозволяє зберігати шалений темп навіть у пізніх раундах, що часто стає ключовим фактором у боях проти більш вибухових, але менш витривалих суперників.
Чарльз Олівейра, навпаки, є уособленням хаосу і небезпеки в клітці. Бразилець – один із найкращих греплерів у історії UFC, рекордсмен за кількістю перемог больовими та задушливими прийомами. Його стиль завжди ризикований: Олівейра не боїться обмінів у стійці, часто йде вперед і готовий приймати удари, щоб створити шанс для власної атаки.
Проте варто супернику лише на секунду втратити концентрацію, і бразилець миттєво переводить бій у партер, де його арсенал задушливих і больових прийомів стає справжнім кошмаром для будь-кого.
Саме контраст стилів робить цей реванш настільки інтригуючим. Голловей прагнутиме тримати бій у стійці, нав'язувати темп і поступово розбивати опонента серіями ударів. Олівейра ж, швидше за все, спробує використати агресію американця проти нього самого – скорочувати дистанцію, переводити бій на канвас і шукати момент для чергового фінішу. Фанатів на UFC 326 майже напевно чекає справжня війна!
Повний кард UFC 326
Основний кард
Макс Холлоуей (27–8) – Чарльз Олівейра (36–11)
Кайо Борральйо (17–2) – Реньє де Ріддер (21–3)
Роб Фонт (22–9) – Рауль Росас-молодший (11–1)
Дрю Добер (28–15) – Майкл Джонсон (24–19)
Брунно Феррейра (15–2) – Грегорі Родрігес (18–6)
Попередній кард
Коді Гарбрандт (14–7) – Лун Сяо (27–10)
Донте Джонсон (7–0) – Коді Брандейдж (11–8–1)
Ріккі Турсіос (12–5) – Альберто Монтес (11–1)
Коді Дерден (17–9–1) – Нямжаргал Түмендемберел (9–1)
Су Мудаерцзі (18–7) – Хесус Сантос Агілар (12–3)
Діяр Нургожай (10–2) – Рафаель Тобіас (14–1)
Чон Ен Лі (11–3) – Гастон Боланьос (8–5)
Люк Фернандес (6–0) – Родолфо Беллато (12–3–1)
Де та коли дивитися UFC 326
Турнір UFC 326 пройде у неділю вночі, 8 березня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Голловей vs Олівейра – 07:00.
Транслюватиме UFC 326 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.