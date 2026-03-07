Кривавий реванш у Лас-Вегасі: Голловей і Олівейра зійдуться за титул BMF на UFC 326

У ніч на 8 березня світ змішаних єдиноборств знову прикує увагу до Лас-Вегаса. На арені T-Mobile Arena відбудеться номерний турнір UFC 326, головною подією якого стане гучний реванш за титул BMF. У клітці зійдуться чинний володар пояса Макс Голловей та один із найнебезпечніших фінішерів в історії UFC Чарльз Олівейра.

Їхня перша зустріч відбулася ще у 2015 році і завершилася достроковою перемогою Холловея через травму суперника, однак за десять років обидва бійці пройшли величезний шлях і тепер готові написати нову главу свого протистояння.

Вже традиційно "Чемпіон" пропонує ознайомитися з бійцями, повний кардом та розкаже усе найцікавіше про турнір.

Голловей vs Олівейра

Сьогоднішній Макс Холловей є одним із найвитриваліших і найнебезпечніших ударників у світі ММА. Американець славиться неймовірним темпом, постійним тиском і здатністю буквально засипати суперників серіями ударів. Його стиль побудований на об'ємі: Голловей рідко робить ставку на один нокаутуючий постріл, натомість поступово розбирає опонента, змушуючи його працювати на межі можливостей протягом усіх раундів.

Макс також відмінно рухається, чудово контролює дистанцію і має один із найкращих показників точних ударів в історії промоушену Ultimate Fighting Championship. Його кардіо дозволяє зберігати шалений темп навіть у пізніх раундах, що часто стає ключовим фактором у боях проти більш вибухових, але менш витривалих суперників.

Historic numbers! 🙌@CharlesDoBronxs and @BlessedMMA have earned a combined 34 post-fight bonuses in their careers. The most combined bonuses in a single matchup in UFC history! Who will win the BMF title at #UFC326?



[ B2YB the UFC Insights Engine built by IBM watsonx ] pic.twitter.com/r5ve1molSP — UFC (@ufc) March 5, 2026

Чарльз Олівейра, навпаки, є уособленням хаосу і небезпеки в клітці. Бразилець – один із найкращих греплерів у історії UFC, рекордсмен за кількістю перемог больовими та задушливими прийомами. Його стиль завжди ризикований: Олівейра не боїться обмінів у стійці, часто йде вперед і готовий приймати удари, щоб створити шанс для власної атаки.

Проте варто супернику лише на секунду втратити концентрацію, і бразилець миттєво переводить бій у партер, де його арсенал задушливих і больових прийомів стає справжнім кошмаром для будь-кого.

11 years in the making 🍿@BlessedMMA & @CharlesDoBronxs RUN IT BACK for the BMF title!



[ #UFC326 | March 7th | 9pmET LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/UcZei5P9PE — UFC (@ufc) March 6, 2026

Саме контраст стилів робить цей реванш настільки інтригуючим. Голловей прагнутиме тримати бій у стійці, нав'язувати темп і поступово розбивати опонента серіями ударів. Олівейра ж, швидше за все, спробує використати агресію американця проти нього самого – скорочувати дистанцію, переводити бій на канвас і шукати момент для чергового фінішу. Фанатів на UFC 326 майже напевно чекає справжня війна!

Повний кард UFC 326

Основний кард

Макс Холлоуей (27–8) – Чарльз Олівейра (36–11)

Кайо Борральйо (17–2) – Реньє де Ріддер (21–3)

Роб Фонт (22–9) – Рауль Росас-молодший (11–1)

Дрю Добер (28–15) – Майкл Джонсон (24–19)

Брунно Феррейра (15–2) – Грегорі Родрігес (18–6)

Попередній кард

Коді Гарбрандт (14–7) – Лун Сяо (27–10)

Донте Джонсон (7–0) – Коді Брандейдж (11–8–1)

Ріккі Турсіос (12–5) – Альберто Монтес (11–1)

Коді Дерден (17–9–1) – Нямжаргал Түмендемберел (9–1)

Су Мудаерцзі (18–7) – Хесус Сантос Агілар (12–3)

Діяр Нургожай (10–2) – Рафаель Тобіас (14–1)

Чон Ен Лі (11–3) – Гастон Боланьос (8–5)

Люк Фернандес (6–0) – Родолфо Беллато (12–3–1)

Де та коли дивитися UFC 326

Турнір UFC 326 пройде у неділю вночі, 8 березня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з ранніх прелімів. О 03:00 почнуться бої попереднього карду, о 05:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту Голловей vs Олівейра – 07:00.

Транслюватиме UFC 326 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.