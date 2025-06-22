Зірка НБА Дюрант перейде до Х'юстона – журналіст
Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант цього літа стане гравцем Х'юстон Рокетс.
Про це повідомив відомий інсайдер Шемс Чаранія.
За свою зірку Санс отримають Джейлена Гріна, Діллона Брукса, 10-й вибір драфту та п'ять піків другого драфту. Очікується, що угоду буде підписано шостого липня.
Дюрант виступає за Фінікс із 2023 року та є одним з найкращих форвардів НБА. Минулого сезону американець зіграв 62 матчі, в яких в середньому набирав 26.6 очок, виконував 6 підбирань та робив 4.2 передачі за гру.
Окрім того, Кевін є 11-разовим учасником матчу усіх зірок НБА, а у 2017 та 2018 році вигравав лігу у складі Голден Стейт Ворріорз.
Також баскетболіст чотири рази ставав найрезультативнішим гравцем регулярного сезону (2010, 2011, 2012, 2014) та двічі ставав MVP Матчу всіх зірок (2012, 2019).
Раніше стало відомо, що Кевін Дюрант вдруге інвестував у футбольний ПСЖ, ставши його міноритарним власником.