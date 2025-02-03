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Чикаго, Сакраменто та Сан-Антоніо провели великий тристоронній трейд

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 09:05
Чикаго, Сакраменто та Сан-Антоніо провели великий тристоронній трейд
Бам Адебайо та Зак Коллінз
Getty images

Напередодні дедлайну три франшизи НБА провели великий тристоронній трейд.

Про це повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.

Так, Сан-Антоніо Сперс отримали Де'Аарона Фокса та Джордана Макллафліна. Сакраменто Кінгз підписали Зака Лавіна та три вибори першого раунду драфт-піку у 2025 році, а також таку саму кількість гравців у другому раунді 2027 року.

До Чикаго Буллз відправились Зак Коллінз, Тре Джонс, Кевін Хуертер та їх власний вибір першого драфт-піку у 2025 році.

Зазначимо, що раніше відбувся найгучніший трейд цього сезону, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до Лейкерс.

Раніше словенський баскетболіст звернувся до вболівальників Далласа зі словами подяки.

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