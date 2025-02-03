Чикаго, Сакраменто та Сан-Антоніо провели великий тристоронній трейд

Напередодні дедлайну три франшизи НБА провели великий тристоронній трейд.

Про це повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.

Так, Сан-Антоніо Сперс отримали Де'Аарона Фокса та Джордана Макллафліна. Сакраменто Кінгз підписали Зака Лавіна та три вибори першого раунду драфт-піку у 2025 році, а також таку саму кількість гравців у другому раунді 2027 року.

Full trade:



Spurs: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin



Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back)



Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

До Чикаго Буллз відправились Зак Коллінз, Тре Джонс, Кевін Хуертер та їх власний вибір першого драфт-піку у 2025 році.

Зазначимо, що раніше відбувся найгучніший трейд цього сезону, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до Лейкерс.

Раніше словенський баскетболіст звернувся до вболівальників Далласа зі словами подяки.