Чикаго, Сакраменто та Сан-Антоніо провели великий тристоронній трейд
Бам Адебайо та Зак Коллінз
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Напередодні дедлайну три франшизи НБА провели великий тристоронній трейд.
Про це повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.
Так, Сан-Антоніо Сперс отримали Де'Аарона Фокса та Джордана Макллафліна. Сакраменто Кінгз підписали Зака Лавіна та три вибори першого раунду драфт-піку у 2025 році, а також таку саму кількість гравців у другому раунді 2027 року.
До Чикаго Буллз відправились Зак Коллінз, Тре Джонс, Кевін Хуертер та їх власний вибір першого драфт-піку у 2025 році.
Зазначимо, що раніше відбувся найгучніший трейд цього сезону, за підсумками якого Лука Дончич приєднався до Лейкерс.
Раніше словенський баскетболіст звернувся до вболівальників Далласа зі словами подяки.