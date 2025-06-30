ЛеБрон залишається в Лейкерс, Харден – в Кліпперс: всі угоди клубів та гравців НБА за останні 24 години

За минулу добу низка клубів НБА домовилася зі своїми гравцями про підписання нових контрактів.

Про це повідомляє ESPN.

У той же час були і ті баскетболісти, які вирішили вийти на ринок вільних агентів у пошуках кращої угоди для себе.

Всі угоди в НБА за останні 24 години

Оклахома та Джейлін Вільямс – контракт на 3 роки та 24 мільйони доларів;

ЛеБрон Джеймс скористався опцією гравця з Лейкерс на 52,6 мільйона;

Доріан Фінні-Сміт відмовився від опції гравця з Лейкерс на 15,4 мільйона, вийде на ринок ВА;

Келлі Убре залишиться у Філадельфії, взявши опцію на 8,4 мільйона;

Джуліус Рендл погодив з Міннесотою 3-річний контракт на 100 мільйонів;

Данкан Робінсон відмовився від останнього року за контрактом з Маямі на 20 мільйонів;

Філадельфія відмовилася від опції команди в контракті Лонні Вокера ІV на 2,9 мільйона;

Джеймс Харден відмовився від опції гравця з Кліпперс на 36,3 мільйона, щоб підписати дворічний контракт на 81,5 мільйона з опцією гравця на другий сезон;

Мілуокі перепідписав Боббі Портіса на 3 роки та 44 мільйони;

Ерік Гордон залишив Філадельфію, відмовівшись від опції на 3,4 мільйона;

Оклахома відмовилася від опції команди в контракті Аджая Мітчелла, щоб підписати новий контракт на 3 роки та 9 мільйонів;

Х'юстон та Джабарі Сміт-молодший підпишуть контракт на 5 років та 122 мільйони;

Портленд викупив контракт Деандре Ейтона.

Нагадаємо, що Голден Стейт зробив кваліфікаційну пропозицію проблемному гравцю, який став чемпіоном НБА у 2022 році.

Раніше стало відомо, що Бостон готовий одразу обміняти своїх новачків, яких він отримав в результаті обмінів.