ЛеБрон залишається в Лейкерс, Харден – в Кліпперс: всі угоди клубів та гравців НБА за останні 24 години
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса
За минулу добу низка клубів НБА домовилася зі своїми гравцями про підписання нових контрактів.
Про це повідомляє ESPN.
У той же час були і ті баскетболісти, які вирішили вийти на ринок вільних агентів у пошуках кращої угоди для себе.
Всі угоди в НБА за останні 24 години
- Оклахома та Джейлін Вільямс – контракт на 3 роки та 24 мільйони доларів;
- ЛеБрон Джеймс скористався опцією гравця з Лейкерс на 52,6 мільйона;
- Доріан Фінні-Сміт відмовився від опції гравця з Лейкерс на 15,4 мільйона, вийде на ринок ВА;
- Келлі Убре залишиться у Філадельфії, взявши опцію на 8,4 мільйона;
- Джуліус Рендл погодив з Міннесотою 3-річний контракт на 100 мільйонів;
- Данкан Робінсон відмовився від останнього року за контрактом з Маямі на 20 мільйонів;
- Філадельфія відмовилася від опції команди в контракті Лонні Вокера ІV на 2,9 мільйона;
- Джеймс Харден відмовився від опції гравця з Кліпперс на 36,3 мільйона, щоб підписати дворічний контракт на 81,5 мільйона з опцією гравця на другий сезон;
- Мілуокі перепідписав Боббі Портіса на 3 роки та 44 мільйони;
- Ерік Гордон залишив Філадельфію, відмовівшись від опції на 3,4 мільйона;
- Оклахома відмовилася від опції команди в контракті Аджая Мітчелла, щоб підписати новий контракт на 3 роки та 9 мільйонів;
- Х'юстон та Джабарі Сміт-молодший підпишуть контракт на 5 років та 122 мільйони;
- Портленд викупив контракт Деандре Ейтона.
Нагадаємо, що Голден Стейт зробив кваліфікаційну пропозицію проблемному гравцю, який став чемпіоном НБА у 2022 році.
Раніше стало відомо, що Бостон готовий одразу обміняти своїх новачків, яких він отримав в результаті обмінів.