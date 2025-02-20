Кінець для Сан-Антоніо: Вембаньяма пропустить залишок сезону НБА
Зірковий бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма більше не зіграє в цьому сезоні через тромбоз глибоких вен правого плеча.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За інформацією Чаранії, у 21-річного француза виявили тромб, через який баскетболіст не зможе вийти на паркет у найвідповідальніший момент кампанії "шпор", які борються за місце в постсезоні на Заході. Організація вважає, що це поодинокий випадок, який у майбутньому не повториться.
На даний момент САС посідають 12 місце таблиці Західної конференції з балансом перемог 23-29. Через втрату головної зірки шанси Сан-Антоніо на потрапляння в зону плей-ін значно впали.
Віктор Вембаньяма встиг відіграти 46 матчів регулярного сезону, в яких набирав у середньому 24,3 очка, 11 підбирань та 3,7 передачі.
Раніше стало відомо про реакцію центрового Шарлотт Марка Вільямса, якого Лейкерс звинуватили в проваленому медогляді, через що його обмін в Лос-Анджелес був скасований.