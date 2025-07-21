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Відомий розігруючий повертається до Лос-Анджелес Кліпперс – інсайдер

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 18:41
Відомий розігруючий повертається до Лос-Анджелес Кліпперс – інсайдер
Кріс Пол
Сан-Антоніо Сперс

Захисник Кріс Пол знову гратиме за Лос-Анджелес Кліпперс.

Про це інформує інсайдер Шемс Чаранія.

Повідомляється, що розігруючи і клуб узгодили всі деталі щодо співпраці.

Нагадаємо, що Кріс Пол провів у складі Кліпперс найбільший відрізок своєї кар'єри. СР3 виступав за ЛАК з 2011 по 2017 роки, але за цей час він із командою жодного разу не зміг подолати бар'єр другого раунду плейоф НБА.

У якості гравця Кліпперс Пол п'ять разів їздив на Матч всіх зірок НБА. У Лос-Анджелесі він зіграв 409 матчів регулярного сезону, набираючи в середньому 18,8 очка, 4,2 підбирання, 9,8 передачі та 2,2 перехоплення, реалізовуючи 47,5% кидків з гри та 37,8% триочкових.

Нещодавно Кріс Пол зізнався, що наступний сезон НБА з великою ймовірністю стане для нього останнім у кар'єрі. І він хотів би провести його ближче до своєї родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

Раніше чемпіон НБА відмовив Лейкерс на користь Кліпперс через фактор ЛеБрона.

Кріс Пол НБА Лос-Анджелес Кліпперс

Кріс Пол

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