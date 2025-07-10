Букер побив рекорд Гілджес-Александера, підписавши найбільший контракт в історії НБА

Зірковий захисник Фінікс Санз Девін Букер погодився підписати з клубом максимальне продовження контракту, що зробило його новим рекордсменом НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

28-річний баскетболіст погодився поставити свій підпис під угодою на 2 роки та 145 мільйонівв доларів, яка пов'язала його із франшизою з Арізони до кінця сезону-2029/30.

За цим контрактом у рік Букер зароблятиме 72,5 мільйона, що стало найбільшою щорічною сумою в історії НБА. Цей показник перевершив 71,25 мільйона, який Шай Гілджес-Александер зароблятиме за новою угодою з Оклахомою.

BREAKING: Phoenix Suns superstar Devin Booker has agreed to a two-year, $145 million maximum contract extension with the franchise through the 2029-30 season, the highest annual extension salary in NBA history, CAA’s Jessica Holtz and Melvin Booker told ESPN. pic.twitter.com/A5U5VPlSgx — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Девін Букер, 13-й номер драфту НБА 2015 року, відіграв усі 10 сезонів у складі Фінікса. Він підписав третє продовження контракту, щоб відновити своє довгострокове майбутнє з франшизою. Він публічно і приватно висловлював бажання завершити свою кар'єру у Фініксі і принести Санз чемпіонство.

У минулому сезоні Букер взяв участь у 75 матчах, у яких набирав у середньому 25,6 очка, 4,1 підбирання та 7,1 передачі.

Раніше стало відомо, що ексгравця Лейкерс і Х'юстона засудили до більш ніж 8 років позбавлення волі.