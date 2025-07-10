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Букер побив рекорд Гілджес-Александера, підписавши найбільший контракт в історії НБА

Олексій Погорелов — 10 липня 2025, 09:35
Девін Букер
Девін Букер
Фото: Christian Petersen

Зірковий захисник Фінікс Санз Девін Букер погодився підписати з клубом максимальне продовження контракту, що зробило його новим рекордсменом НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

28-річний баскетболіст погодився поставити свій підпис під угодою на 2 роки та 145 мільйонівв доларів, яка пов'язала його із франшизою з Арізони до кінця сезону-2029/30.

За цим контрактом у рік Букер зароблятиме 72,5 мільйона, що стало найбільшою щорічною сумою в історії НБА. Цей показник перевершив 71,25 мільйона, який Шай Гілджес-Александер зароблятиме за новою угодою з Оклахомою.

Девін Букер, 13-й номер драфту НБА 2015 року, відіграв усі 10 сезонів у складі Фінікса. Він підписав третє продовження контракту, щоб відновити своє довгострокове майбутнє з франшизою. Він публічно і приватно висловлював бажання завершити свою кар'єру у Фініксі і принести Санз чемпіонство.

У минулому сезоні Букер взяв участь у 75 матчах, у яких набирав у середньому 25,6 очка, 4,1 підбирання та 7,1 передачі.

Раніше стало відомо, що ексгравця Лейкерс і Х'юстона засудили до більш ніж 8 років позбавлення волі.

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