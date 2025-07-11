Відносини між Лейкерс і ЛеБроном у гіршому стані, ніж будь-коли, – інсайдер НБА

Відомий журналіст ESPN Браян Віндхорст вважає, що далеко не все добре між ЛеБроном Джеймсом та фронт-офісом Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова Віндхорста наводить BasketNews.

Перед відкриттям ринку вільних агентів 40-річний баскетболіст вирішив скористатися опцією гравця на наступний сезон, за який він заробить 52,6 мільйона Доларів.

Незважаючи на цей крок, команди-суперники виходять на контакт з гравцем та "озерниками", щоб обговорити потенційний обмін "Короля". І згідно з численними повідомленнями, стосунки між ЛеБроном та організацією не в найкращому стані. Віндхорст припустив, що розставання гравця з клубом може бути на горизонті.

"Час ЛеБрона в Лейкерс починає добігати кінця, розумієте?. Вони починають віддалятися один від одного. Ви можете стверджувати, що це почалося, коли вони обміняли Луку Дончича. Відхід ЛеБрона з Лейкерс розпочався. Цей відхід може бути пов'язаний із завершенням кар'єри. Цей відхід може бути й іншим шляхом. Але інший шлях на столі. І я не знаю, як він буде реалізований", – сказав Віндхорст.

Ці слова підтвердив інший інсайдер. За словами Йована Бухи, між Джеймсом та Лейкерс є певні суперечки.

"Я хочу бути обережним у висловлюваннях про стосунки Брона з керівництвом або організацією, але я не думаю, що вони зараз у найкращому стані, якщо бути до кінця чесним. Я не думаю, що все зараз у найкращому стані, ніж будь-коли було, я просто скажу це", – додав Буха.

ЛеБрон Джеймс мав можливість відмовитися від опції гравця, щоб підписати з Лейкерс нову угоду на нових умовах. Але він вирішив взяти 52,6 мільйона, що не сильно допоможе команді на ринку вільних агентів.

Нагадаємо, що ЛеБрон працює з власниками футбольних клубів Мілан та Ліверпуль щодо заявки на створення нової баскетбольної франшизи.