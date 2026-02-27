Для кого гранди грають вдень п’ятниці? Головні питання 18-го туру УПЛ

Чемпіонат України повернувся і набирає обертів. Вже в середині наступного тижня стартує чвертьфінал Кубку, а в цю п’ятницю розпочнеться 18-й тур Прем’єр-ліги.

Чемпіон вирішив підняти найактуальніші теми найближчого ігрового вікенду.

П’ятниця, 27 лютого

13:00 Динамо – Епіцентр

15:30 Шахтар – Верес

Субота, 28 лютого

13:00 ЛНЗ – Полісся

15:30 Металіст 1925 – Олександрія

Неділя, 1 березня

13:00 Кривбас — Зоря

15:30 Оболонь — Рух

18:00 Карпати — Колос

Понеділок, 2 березня

13:00 Полтава – Кудрівка

Інтерес аудиторії наших грандiв вже зовсім не хвилює?

Вже сьогодні зіграють обидва наші гранди – причому, як бачите, в розпал робочого дня. Я розумію, що в наш час багато хто став безробітним, але не до такої ж міри.

Динамо і Шахтар, по ідеї, повинні боротися за кожного вболівальника – а вони дозволяють ставити свої матчі на день п’ятниці.

Причому "дозволяють" – це м’яке формулювання, Динамо, скоріше за все, саме попросило посунути гру за своєю участю на самий початок туру, щоб краще підготуватися до чвертьфіналу Кубку.

Ох вже цей грізний Інгулець, заради поєдинку з яким матч переносить 30-разовий чемпіон! Причому тут навіть на переїзди не спишеш: і з Рухом тиждень тому, і з Епіцентром, і з Інгульцем кияни грають у Києві.

Ігор Костюк ФК Динамо Київ

Хто виявиться найсильнішим у матчі за чемпіонство?

Подивімось правді в очі: цього сезону ЛНЗ і Полісся поступаються класичним грандам лише гучністю імен. Черкаський клуб виграв шість останніх матчів, при тому, що під час цієї серії зіграв з Динамо.

У Полісся в останніх 13 турах дев’ять перемог і три нічиї. Цілком чемпіонський темп, якого, як мені здається, просто не очікував Шахтар – ну а Динамо взагалі згадуємо стосовно боротьби за титул лише зі старої пам’яті.

Полісся в процесі підготовки навіть товариський матч зіграло

Але чемпіонство забере лише один – і, звісно, не факт, що хтось із цієї пари, нічия буде на користь Шахтаря. При цьому диспозиція гри дуже проста: меч проти щита.

ЛНЗ в останніх 12 турах пропустив лише двічі – і гол Шахтаря, якому при 0:3 дали забити гол престижу, не зовсім правильно і враховувати.

У Полісся дуже конкурентна та різноманітна атака: Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик, Краснопір, Філіппов – і Емерлаху одразу допоміг забити... Поліссю і потрібно атакувати – поки воно відстає на п’ять очок від лідерів.

Як видозмінив атакувальні напрацювання Карпат Фран Фернандес?

Старт у Львові іспанського спеціаліста приголомшив багатьох. Проти Шахтаря Карпати й центр поля майже не переходили – величезний контраст з Лупашком, при якому "леви" з кожним із грандів зіграли по 3:3.

Але, чесно кажучи, це мало про що говорить. Не в матчах з найбагатшою командою ліги проявляється стиль, на надскладних виїздах і Реал іноді ставить автобус.

Інше питання, що тепер більша увага до наступних матчів – і перший з них відбудеться проти команди, яка сама ніколи не проти виставити автобус. Колос поки що на 6 очок випереджає господарів "України", при тому, що закуповувався явно скромніше – та й Краснічі вже продав за 1,2 мільйона.

Окрема інтрига – зустріч із Климчуком. У ситуації, коли "леви" гравців із Руха ледь не автобусами переманюють, найкращий бомбардир команди звідти ж пішов у Колос. Ну, подивимось, хто засяє яскравіше: він чи Фаал.

Чи готова Олександрія до серйозних перевірок?

Через якість газону на "Ніці" не вдалося подивитися на Олександрію у минулому турі, у дуелі аутсайдерів проти Оболоні. Що ж, тепер підопічним Нестеренка доведеться починати зі складного – і тримати в голові факт, що гра з Оболонню, ймовірно, вже принесла поразку, технічну.

Обставини навколо Олександрії взагалі складаються так, що Нестеренку має бути спекотно, попри всі лютневі холоди. Кудрівка вже показала, що вона в порядку; Полтава – теж; Рух – мабуть, теж, і у нього 8 очок фори.

Про Карпати, Верес та інших ще вище я взагалі мовчу. Все виглядає дуже-дуже тривожно для Олександрії, і в такій ситуації треба боротися навіть з таким складним суперником, як нинішній Металіст 1925.

Як пройдуть дуелі аутсайдерів?

На Оболонь, відповідно, теж у минулому турі подивитися не вдалося, але в цій команді й сумнівів менше.

"Пивовари" привчили, що вони вміють з мінімальними втратами компенсувати втрати лідерів – та й не виглядають втрати Дубка і Курка такими критичними, як, наприклад, Краснопіра перед початком минулого сезону.

Рух точно втратив більше – і цікаво буде подивитися на нього в більш-менш рівній грі, а не як проти Динамо, коли львів'яни "паркувалися".

Тур закриє дуель новачків. Це, мабуть, найскромніші за ресурсами команди ліги – але при цьому за кількістю очок Кудрівка перевершує Полтаву майже вдвічі. Якось їй вдалося перетворити домашню арену (причому домашню досить умовно: приймають суперників вони то в Києві, то в Рівному) на фортецю.

Вдома вже взяли нічиї із Зорею, Карпатами, Металістом 1925 – Полтава так не вміє. З іншого боку, на виїзді за весь сезон набрано одне очко, з Олександрією – і для Полтави прийом такої "солодкої булочки" може бути останнім шансом, щоб виграти й наблизитися до порятунку.