Супермакс Шая, відрахування Лілларда заради Тернера, Денвер виміняв Валанчюнаса

У ніч на вчора, 1 липня, в НБА відкрився ринок вільних агентів, з початком роботи якого клуби активізувалися в процесі покращення своїх ростерів.

Перша ж новина встановила рекорд НБА: Шай Гілджес-Александер погодився на супермаксимальне продовження контракту з Оклахома-Сіті Тандер. Триразовий MVP одного сезону отримав угоду на чотири роки та 285 мільйонів доларів. ШГА матиме найбільшу щорічну зарплату в історії ліги.

Після цього Мілуокі шокував новиною про підписання центрового Індіани Майлза Тернера. Як виявилося трохи пізніше, це було б неможливо без відрахування Деміана Лілларда. Сторони домовилися про викуп контракту на 113 мільйонів, які будуть розтягнуті на наступні п'ять років.

Також треба відзначити обмін між Денвером та Сакраменто: чемпіон 2023 року отримав Йонаса Валанчюнаса, а Кінгз у свою чергу виміняли Даріо Шарича.

Підсумки другого дня ринку вільних агентів 2025 року

ОКС та ШГА погодили супермакс (4 роки/285 мільйонів);

Гершон Ябуселе залишив Філадельфію заради Нью-Йорка (2 роки/12 мільйонів);

Майлз Тернер перейшов у Мілоукі (4 роки/107 мільйонів);

Мілуокі відрахував Деміана Лілларда (викуп контракту на 2 роки/113 мільйонів);

Сакраменто відправив Йонаса Валанчюнаса в Денвер в обмін на Даріо Шарича;

Мілуокі підписав Гері Харріса (2 роки/опція гравця на другий сезон);

Мілуокі обміняв Пета Коннотона та два піки другого раунду в Шарлотт на Васіліє Міцича;

Денніс Шредер погодився приєднатися до Сакраменто (3 роки/45 мільйонів);

Джеріко Сімі підписався з Мілуокі (2 роки/опція гравця на другий сезон);

Сандро Мамукелашвілі поповнив склад Торонто (2 роки/5,5 мільйона);

Якоб Пельтль залишився у Торонто (4 роки/104 мільйони);

Джон Мінотт приєднався до Бостона (2 роки/5 мільйонів);

Денвер підписав Тіма Хардуея-молодшого (1 рік);

Кліпперс відрахували Дрю Юбенкса, який підпишеться із Сакраменто (1 рік);

Маямі та Детройт погодили сайн-енд-трейд угоду по Данкану Робінсону, який опинився у Пістонс (3 роки/48 мільйонів), Хіт отримали Сімоне Фонтеккіо;

Тре Манн погодив контракт з Шарлотт (3 роки/24 мільйони).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з усіма угодами, які були оформлені в перший день роботи ринку вільних агентів.

Раніше стало відомо, що Юта гарантувала другий рік чотирирічного контракту Святослава Михайлюка.